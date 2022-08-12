https://tr.sputniknews.com/20220812/tarim-kredi-marketlerindeki-30un-uzerinde-temel-tuketim-urununde-indirime-gidiyor-1059841205.html

Tarım Kredi, marketlerindeki 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirime gidiyor

Tarım Kredi, marketlerindeki 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirime gidiyor

Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu. 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T13:11+0300

2022-08-12T13:11+0300

2022-08-12T13:14+0300

tarım kredi kooperatifleri

türkiye

indirim

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Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği belirtildi.Gıda fiyatlarında artış devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki ürünler için ‘indirim’ talimatı gelmişti. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, Ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti.Enflasyon rakamları Temmuz’da yüzde 80’e dayanırken, gıda enflasyonu ise yüzde 94 olarak açıklandı. Türkiye gıda enflasyonunda dünyada dördüncü sırada yer alırken fiyatları düşürmek için yeni kararlar alındı. Özellikle kış ayları yaklaşırken gıda fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilmek için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni önlemlerin devreye alınacağını duyurmuştu.

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tarım kredi kooperatifleri, indirim