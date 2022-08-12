https://tr.sputniknews.com/20220812/turkish-hairlines-istanbulda-sac-ektirme-modasi-ispanyada-film-oldu-1059847659.html

'Turkish Hairlines': İstanbul'da saç ektirme modası İspanya'da film oldu

'Turkish Hairlines': İstanbul'da saç ektirme modası İspanya'da film oldu

Türkiye'ye saç ektirmek için gelen kişilerin sayısı her geçen gün artarken bu durum İspanyol sinemasına 'Turkish Hairlines' film afişleri ile taşındı. Vizyona... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T15:34+0300

2022-08-12T15:34+0300

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yaşam

türkiye

istanbul

saç ekimi

saç ekimi

ispanya

film

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Türkiye'nin saç ektirme konusundaki uluslararası ünü, İspanya'da bir komedi filmine konu oldu.Bu hafta sonu İspanya'da vizyona girmesi planlanan film, saç dökülmesi yaşayan ve saç ektirmek için İstanbul'a gelen bir grup arkadaşı konu ediniyor.Warner Bros.'un yapımcılığını üstlendiği 'Por los pelos' adlı filmin yönetmen koltuğunda, Nacho G. Velilla oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Amaia Salamanca, María Hervás, Tomás Aguilera, Eva Ugarte, Jesús Vidal, Nene, Antonio Pagudo, Alba Planas, Leo Harlem, Laura Quirós gibi isimler yer alıyor.Film İspanya'da vizyona girmek için saatler sayarken Türkiye gündemine çoktan oturdu. Sosyal medyada afişleri paylaşılan filme pek çok sosyal medya kullanıcısı esprili yorum yaptı.Bazı paylaşımlarda film, 'Turkish Hairlines' diye anıldı.'Yılda 500 bin kişi saç için Türkiye'ye seyahat ediyor'Filmin ortaya çıkış hikayesini anlatan yönetmen Nacho G. Velilla, "Yılda 500 bin kişi saç grefti almak için Türkiye'ye seyahat ediyor. Saç turizmi ile ilgili makaleleri gördüğümüzde bu rakam günlerce zihnimizde yankılandı. Bizim ise, senaristler ve edebiyat insanları olarak, bu rakamların arkasında gördüğümüz şey kelimelerdi" şeklinde konuştu.

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