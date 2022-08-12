https://tr.sputniknews.com/20220812/yolda-yururken-tanimadigi-bir-kisi-tarafindan-bicaklanan-hamile-kadin-bebegini-kaybetti-1059854514.html
Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu hamile kadın, bebeğini kaybetti
Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu hamile kadın, bebeğini kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kadının hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği öğrenildi. 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T17:01+0300
2022-08-12T17:01+0300
2022-08-12T17:12+0300
türkiye
kocaeli
gebze
kadın
kadına yönelik şiddet
hamile
hamile kadın
bıçaklama
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Olay, 4 Ağustos tarihinde Alaeddin Kurt Stadyumu'nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kunduz İ. (34) isimli yabancı uyruklu kadın, stadın bahçesinde yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kadını yaralayan G.M. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kendisinden 100 lira isteyen kişiye bozuk para verdiği için bıçaklanmışBıçaklanan Kunduz İ.'nın 27 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Olayın ardından ise bebeğin iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. İfadesine başvurulan Kunduz İ., 3 kişinin kendisini takip ettiğini, kendisinden para istediklerini ve yanında para olmadığı için şahıslara bozuk para uzattığını söyledi. Bunun üzerine şahısların kendisinden 100 lira istediğini ve veremediğini dile getiren Kunduz İ., şahsın kendisini bu yüzden bıçakladığını ve olay yerinden kaçtığını ifade etti. Hastanede tedavisi tamamlanan Kunduz İ., bugün taburcu edildi.
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kocaeli, gebze, kadın, kadına yönelik şiddet, hamile, hamile kadın, bıçaklama
Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu hamile kadın, bebeğini kaybetti
17:01 12.08.2022 (güncellendi: 17:12 12.08.2022) Abone ol
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tanımadığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kadının hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği öğrenildi.
Olay, 4 Ağustos tarihinde Alaeddin Kurt Stadyumu'nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kunduz İ. (34) isimli yabancı uyruklu kadın, stadın bahçesinde yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri ise kadını yaralayan G.M. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kendisinden 100 lira isteyen kişiye bozuk para verdiği için bıçaklanmış
Bıçaklanan Kunduz İ.'nın 27 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Olayın ardından ise bebeğin iç kanama sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.
İfadesine başvurulan Kunduz İ., 3 kişinin kendisini takip ettiğini, kendisinden para istediklerini ve yanında para olmadığı için şahıslara bozuk para uzattığını söyledi. Bunun üzerine şahısların kendisinden 100 lira istediğini ve veremediğini dile getiren Kunduz İ., şahsın kendisini bu yüzden bıçakladığını ve olay yerinden kaçtığını ifade etti.
Hastanede tedavisi tamamlanan Kunduz İ., bugün taburcu edildi.