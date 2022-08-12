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Zonguldak'ta bir ATM, haznesine kapasitesinden fazla yüklenen parayı yola saçtı
Zonguldak'ta bir ATM, haznesine kapasitesinden fazla yüklenen parayı yola saçtı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir bankaya ait olan ATM'nin kapasitesinden fazla para yükleyen bir kişi, arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM paraları... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T00:41+0300
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Olay, dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddialara göre, bir bankanın ATM’sine kapasitesinden fazla para yükleyen kişi, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı. Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı. Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211108/hesabina-yanlislikla-600-bin-lira-yatirildi-bankamatigi-gordum-orada-bir-10-saniye-dunya-durdu-1050575641.html
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bankamatik, zonguldak, atm

Zonguldak'ta bir ATM, haznesine kapasitesinden fazla yüklenen parayı yola saçtı

00:41 12.08.2022
© İHA / GÜLCAN ÇOLAK-AW688079Zonguldak'ta bir ATM, haznesine kapasitesinden fazla yüklenen parayı yola saçtı
Zonguldak'ta bir ATM, haznesine kapasitesinden fazla yüklenen parayı yola saçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© İHA / GÜLCAN ÇOLAK-AW688079
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir bankaya ait olan ATM'nin kapasitesinden fazla para yükleyen bir kişi, arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM paraları hazneye çekemeyince geri bıraktı. Yola saçılan paraları görenler durumu ekiplere haber verdi.
Olay, dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.

İddialara göre, bir bankanın ATM’sine kapasitesinden fazla para yükleyen kişi, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı.

Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı. Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi.

Olayla ilgili tutanak tutuldu.


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