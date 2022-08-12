https://tr.sputniknews.com/20220812/zonguldakta-bir-atm-haznesine-kapasitesinden-fazla-yuklenen-parayi-yola-sacti-1059825083.html

Zonguldak'ta bir ATM, haznesine kapasitesinden fazla yüklenen parayı yola saçtı

Zonguldak'ta bir ATM, haznesine kapasitesinden fazla yüklenen parayı yola saçtı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir bankaya ait olan ATM'nin kapasitesinden fazla para yükleyen bir kişi, arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM paraları... 12.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-12T00:41+0300

2022-08-12T00:41+0300

2022-08-12T00:41+0300

türkiye

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Olay, dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddialara göre, bir bankanın ATM’sine kapasitesinden fazla para yükleyen kişi, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı. Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı. Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

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