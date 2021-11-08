https://tr.sputniknews.com/20211108/hesabina-yanlislikla-600-bin-lira-yatirildi-bankamatigi-gordum-orada-bir-10-saniye-dunya-durdu-1050575641.html

Hesabına yanlışlıkla 600 bin lira yatırıldı: Bankamatiği gördüm, orada bir 10 saniye dünya durdu

Hesabına yanlışlıkla 600 bin lira yatırıldı: Bankamatiği gördüm, orada bir 10 saniye dünya durdu

Kırıkkale'de hesabına yanlışlıkla 600 bin Türk lirası yatırıldığını fark eden Emre Akçeşme, banka ile iletişime geçerek parayı gerçek sahibine iade etti... 08.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-08T10:15+0300

2021-11-08T10:15+0300

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Kırıkkale'de yaşayan Emre Akçeşme, para çekmek için gittiği bankamatikte, hesabına yatırılan 600 bin Türk Lirası'nı görünce çok şaşırdı.Borçları olmasına rağmen hesabına yatan 600 bin lirayı sahibine iade ettiğini söyleyen Akçeşme şunları ifade etti:Nefsine yenik düşmediğini belirten Akçeşme, "Bankamatiği gördüm orada bir 10 saniye dünya durdu. Şoke oldum. Şoke olunca böyle hesaba yeninden girip çıkıyorsun, bakıyorsun para duruyor mu diye. Para senin değil, bizde herkesin yapması gereken olayı yaptık. Dünya duruyor 10 saniye. Eğer nefsime yenik düşersen para senin. Çok şükür biz nefsimize yenik düşmedik. Parayı da geri iade ettik" diye konuştu.

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