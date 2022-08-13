https://tr.sputniknews.com/20220813/ak-partili-unal-2002den-itibaren-turkiyede-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmadi-1059893415.html

AK Partili Ünal: 2002’den itibaren Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı

AK Partili Ünal: 2002’den itibaren Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan bu milletin evladı olarak o gün AK Parti’nin kurulduğu gün çıktı ve dedi ki, 'Artık... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T20:48+0300

2022-08-13T20:48+0300

2022-08-13T20:50+0300

türkiye

mahir ünal

ak parti

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Onikişubat Belediyesinin Gedemenli mahallesinde Kentmar Yapı Kooperatifi tarafından yapımı tamamlanan konutların tapu teslim törenindeki konuşmasında, salgın ve savaşlar nedeniyle ekonomide küresel daralma yaşandığını ve Türkiye'de de bu daralmanın hafifletilmesi için canla başla çalışıldığını söyledi.Türkiye'nin geçmişteki birçok sorununun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde aşıldığını ileri süren Ünal, "Hükümet, milletin iradesiyle millet adına çözüm üretmek için iktidar olandır. Peki milletin iradesiyle hükümet olanlar, bir yıl hükümette kalırlarsa hangi sorunu çözecekler? Hiçbir sorunu çözemezler. Çözemediler" dedi.'Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı'Ünal, Türkiye'deki yönetimin 1990- 2002 yılları arasında 12 yıl boyunca koalisyonlarla geçtiğine ve 42 yılda 38 kere hükümetin değiştiğine işaret etti. Geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntıları çözdüklerini dile getiren Ünal, şu değerlendirmeyi yaptı:'Bu ülkenin 70 ve 80 yıllık sorunlarını çözen irade, bugünün sorunlarını da çözer''Recep Tayyip Erdoğan gibi olmak kolay değil''Ben bazen diyorum ki yeni başlıyoruz, zorlarına gidiyor'

https://tr.sputniknews.com/20220813/cumhurbaskani-erdogan-corum-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-1059890692.html

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