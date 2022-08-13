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Aydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T19:38+0300
2022-08-13T19:38+0300
2022-08-13T19:38+0300
türkiye
aydın
orman yangını
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Yangın, kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, yangın söndürme helikopterleri ile havadan yangına müdahale etti.Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
türkiye
aydın
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aydın, orman yangını
Aydın'da orman yangını
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Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, yangın söndürme helikopterleri ile havadan yangına müdahale etti.
Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.