https://tr.sputniknews.com/20220813/aydinda-orman-yangini-1059892982.html

Aydın'da orman yangını

Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T19:38+0300

2022-08-13T19:38+0300

2022-08-13T19:38+0300

türkiye

aydın

orman yangını

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Yangın, kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, yangın söndürme helikopterleri ile havadan yangına müdahale etti.Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

aydın

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aydın, orman yangını