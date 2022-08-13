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https://tr.sputniknews.com/20220813/boluda-bir-grup-parkta-oturan-4-suriyeliyi-ulkemizden-defolun-diyerek-bicakladi-1059895168.html
Bolu'da bir grup, parkta oturan 4 Suriyeliyi 'Ülkemizden defolun' diyerek bıçakladı
Bolu'da bir grup, parkta oturan 4 Suriyeliyi 'Ülkemizden defolun' diyerek bıçakladı
Bolu'da 4 kişilik bir grup, parkta oturan 4 Suriye uyruklu kişiyi, "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" diyerek bıçakladı. Suriyeli şahıslar... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T23:01+0300
2022-08-13T23:01+0300
türkiye
suriyeli
suriyeli sığınmacılar
bolu
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"Ülkemizden defolun" diyerek üstüne yürüdükleri Suriyelileri bıçaklayan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi.İddiaya göre, M.A., Ş.T., Ş.Ö. ve A.A., parkta oturan Suriye uyruklu A.H.H., A.A., M.E. ve S.A.'ya "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" dedi. Bunun üzerine 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. bıçaklandı, M.E. ise darbedildi. Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. A.A.H. ve M.E. tedavilerinin ardından taburcu olurken, S.A. ve A.A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
türkiye
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suriyeli, suriyeli sığınmacılar, bolu

Bolu'da bir grup, parkta oturan 4 Suriyeliyi 'Ülkemizden defolun' diyerek bıçakladı

23:01 13.08.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Bolu'da 4 kişilik bir grup, parkta oturan 4 Suriye uyruklu kişiyi, "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" diyerek bıçakladı. Suriyeli şahıslar hastanede tedaviye alınırken, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi tutuklandı.
"Ülkemizden defolun" diyerek üstüne yürüdükleri Suriyelileri bıçaklayan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Orman Parkı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, M.A., Ş.T., Ş.Ö. ve A.A., parkta oturan Suriye uyruklu A.H.H., A.A., M.E. ve S.A.'ya "Niye oturuyorsunuz burada, defolun gidin ülkemizden" dedi. Bunun üzerine 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suriye uyruklu A.H.H., A.A. ve S.A. bıçaklandı, M.E. ise darbedildi. Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. A.A.H. ve M.E. tedavilerinin ardından taburcu olurken, S.A. ve A.A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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