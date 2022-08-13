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Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri: Rusya bayrakları açıldı
Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri: Rusya bayrakları açıldı
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Fransa karşıtı gösteri yapıldı. Gösteri sırasında Rusya bayraklarının açıldığı da görüldü. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T02:20+0300
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dünya
burkina faso
fransa
eylem
protesto
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Başkent Vagadugu'daki Nation Meydanı'nda 'M30 Naaba Wobgo Hareketi'nin' çağrısıyla toplanan göstericiler, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın ülkeden ayrılması ve Fransa ile yapılan anlaşmaların sona erdirilmesi için gösteri düzenledi.Fransa karşıtı sloganlar atan kalabalık arasında Rusya bayrağı açanlar da oldu.Polisin biber gazıyla müdahale ettiği grup dağıldı.M30 Naaba Wobgo Hareketinden yapılan açıklamada, Fransız Büyükelçi Hallade Burkina Faso'dan ayrılana kadar her cuma eylemlere devam edileceği belirtildi.Büyükelçi Hallade, 5 Temmuz'daki bir konuşmasında, ülkedeki güvenlik durumu hakkında 'sivil savaş' benzetmesi yapmıştı.Hallade'in ifadeleri üzerine Burkina Faso makamları protesto notası vermişti.M30 Naaba Wobgo Hareketi de bu gelişmelerin üzerine 30 Temmuz'da kurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220125/burkina-fasoda-darbe-cumhurbaskani-istifa-etti-1053107711.html
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burkina faso, fransa, eylem, protesto, rusya, bayrak

Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri: Rusya bayrakları açıldı

02:20 13.08.2022 (güncellendi: 02:21 13.08.2022)
© AABurkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Fransa karşıtı gösteri yapıldı. Gösteri sırasında Rusya bayraklarının açıldığı da görüldü.
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Fransa karşıtı gösteri yapıldı. Gösteri sırasında Rusya bayraklarının açıldığı da görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da Fransa karşıtı gösteri yapıldı. Gösteri sırasında Rusya bayraklarının açıldığı da görüldü.
Başkent Vagadugu'daki Nation Meydanı'nda 'M30 Naaba Wobgo Hareketi'nin' çağrısıyla toplanan göstericiler, Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın ülkeden ayrılması ve Fransa ile yapılan anlaşmaların sona erdirilmesi için gösteri düzenledi.
Fransa karşıtı sloganlar atan kalabalık arasında Rusya bayrağı açanlar da oldu.
Polisin biber gazıyla müdahale ettiği grup dağıldı.
M30 Naaba Wobgo Hareketinden yapılan açıklamada, Fransız Büyükelçi Hallade Burkina Faso'dan ayrılana kadar her cuma eylemlere devam edileceği belirtildi.
Büyükelçi Hallade, 5 Temmuz'daki bir konuşmasında, ülkedeki güvenlik durumu hakkında 'sivil savaş' benzetmesi yapmıştı.
Hallade'in ifadeleri üzerine Burkina Faso makamları protesto notası vermişti.
M30 Naaba Wobgo Hareketi de bu gelişmelerin üzerine 30 Temmuz'da kurulmuştu.
Burkina Faso'da darbe: Cumhurbaşkanı istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
DÜNYA
Burkina Faso'da darbe: Cumhurbaşkanı istifa etti
25 Ocak, 14:54
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