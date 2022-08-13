Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220813/elon-musktan-seks-kaseti-paylasimi-gordunuz-mu-1059878693.html
Elon Musk'tan ‘seks kaseti' paylaşımı: Gördünüz mü?
Elon Musk'tan ‘seks kaseti' paylaşımı: Gördünüz mü?
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, "Seks kasetimi gördünüz mü?" ifadelerini kullanarak, iki adet selobant fotoğrafı paylaştı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T01:57+0300
2022-08-13T02:02+0300
türkiye
elon musk
tesla
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054695668_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_a63407a8cd8969ede60e9690bf992da9.jpg
103 milyondan fazla takipçisi olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yaptığı yeni bir paylaşımla tekrar gündem oldu.69 sayısı gibi duran iki adet rulo selobant fotoğrafını paylaşan Musk, "Ama seks kasetimi (bandımı) gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.Musk'ın bu paylaşımı yüzbinlerce beğeni alırken, 10 binlerce kez paylaşıldı. Musk, daha sonra paylaşımına bir yanıt verip, "Bu yapışkan bir durum" bir durum diye yazdı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054695668_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_2bc09778c0f10b60d838ef22fc6dbf5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, tesla, twitter

Elon Musk'tan ‘seks kaseti' paylaşımı: Gördünüz mü?

01:57 13.08.2022 (güncellendi: 02:02 13.08.2022)
© AP Photo / Susan WalshElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Abone olTelegram
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, "Seks kasetimi gördünüz mü?" ifadelerini kullanarak, iki adet selobant fotoğrafı paylaştı.
103 milyondan fazla takipçisi olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yaptığı yeni bir paylaşımla tekrar gündem oldu.
69 sayısı gibi duran iki adet rulo selobant fotoğrafını paylaşan Musk, "Ama seks kasetimi (bandımı) gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.
Musk'ın bu paylaşımı yüzbinlerce beğeni alırken, 10 binlerce kez paylaşıldı.
Musk, daha sonra paylaşımına bir yanıt verip, "Bu yapışkan bir durum" bir durum diye yazdı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала