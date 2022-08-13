https://tr.sputniknews.com/20220813/elon-musktan-seks-kaseti-paylasimi-gordunuz-mu-1059878693.html
Elon Musk'tan ‘seks kaseti' paylaşımı: Gördünüz mü?
Elon Musk'tan ‘seks kaseti' paylaşımı: Gördünüz mü?
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, "Seks kasetimi gördünüz mü?" ifadelerini kullanarak, iki adet selobant fotoğrafı paylaştı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T01:57+0300
2022-08-13T01:57+0300
2022-08-13T02:02+0300
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103 milyondan fazla takipçisi olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yaptığı yeni bir paylaşımla tekrar gündem oldu.69 sayısı gibi duran iki adet rulo selobant fotoğrafını paylaşan Musk, "Ama seks kasetimi (bandımı) gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.Musk'ın bu paylaşımı yüzbinlerce beğeni alırken, 10 binlerce kez paylaşıldı. Musk, daha sonra paylaşımına bir yanıt verip, "Bu yapışkan bir durum" bir durum diye yazdı.
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elon musk, tesla, twitter
Elon Musk'tan ‘seks kaseti' paylaşımı: Gördünüz mü?
01:57 13.08.2022 (güncellendi: 02:02 13.08.2022) Abone ol
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, "Seks kasetimi gördünüz mü?" ifadelerini kullanarak, iki adet selobant fotoğrafı paylaştı.
103 milyondan fazla takipçisi olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yaptığı yeni bir paylaşımla tekrar gündem oldu.
69 sayısı gibi duran iki adet rulo selobant fotoğrafını paylaşan Musk, "Ama seks kasetimi (bandımı) gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.
Musk'ın bu paylaşımı yüzbinlerce beğeni alırken, 10 binlerce kez paylaşıldı.
Musk, daha sonra paylaşımına bir yanıt verip, "Bu yapışkan bir durum" bir durum diye yazdı.