Gaziantep Valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Özdağ'a tepki: Toplumsal barışımıza zarar veriyor
16:41 13.08.2022 (güncellendi: 16:46 13.08.2022)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,
© AA
Ümit Özdağ'ın paylaşımıyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Gaziantep Valisi Gül, sosyal medyadan tepki gösterdi. Çataklı, "Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı" dedi. Gül de yaptığı paylaşımda, "Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor. Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor." ifadelerini kullandı.
Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor.Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor.Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor.Savcı tutukluyor.— Ümit Özdağ (@umitozdag) August 13, 2022
Sosyal medyadan Özdağ'ın açıklamasına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şunları ifade etti:
"Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!"
Sen insan değilsin @umitozdag— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 13, 2022
Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi!
Senin yatacak yerin yok! pic.twitter.com/I59JMBjJMM
Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı paylaşımda, "Karataş değil Abdulhamit Han, Araçla değil yaya, Jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!" ifadelerini kullandı.
Karataş değil Abdulhamit Han,— Davut GÜL (@gul_davut) August 13, 2022
Araçla değil yaya,
Jandarma değil polis,
Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız,
Savcı değil mahkeme.
Neresini düzeltelim?
Suç işleyen herkese cezası veriliyor.
Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor! pic.twitter.com/U3Tm5YQhqm