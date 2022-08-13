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Gaziantep Valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Özdağ'a tepki: Toplumsal barışımıza zarar veriyor
Gaziantep Valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Özdağ'a tepki: Toplumsal barışımıza zarar veriyor
Ümit Özdağ'ın paylaşımıyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Gaziantep Valisi Gül, sosyal medyadan tepki gösterdi. Çataklı, "Senin yalanların... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T16:41+0300
2022-08-13T16:46+0300
politika
gaziantep
ümit özdağ
ismail çataklı
göçmen
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor. Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor." ifadelerini kullandı.Sosyal medyadan Özdağ'ın açıklamasına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şunları ifade etti:"Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!"Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı paylaşımda, "Karataş değil Abdulhamit Han, Araçla değil yaya, Jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!" ifadelerini kullandı.
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Gaziantep Valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Özdağ'a tepki: Toplumsal barışımıza zarar veriyor

16:41 13.08.2022 (güncellendi: 16:46 13.08.2022)
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Ümit Özdağ'ın paylaşımıyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Gaziantep Valisi Gül, sosyal medyadan tepki gösterdi. Çataklı, "Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı" dedi. Gül de yaptığı paylaşımda, "Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor. Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor. Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor. Savcı tutukluyor." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan Özdağ'ın açıklamasına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şunları ifade etti:
"Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!"
Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı paylaşımda, "Karataş değil Abdulhamit Han, Araçla değil yaya, Jandarma değil polis, Suriyeli/yabancı değil vatandaşımız, Savcı değil mahkeme. Neresini düzeltelim? Suç işleyen herkese cezası veriliyor. Münferit olaylar üzerinde gündem oluşturmak toplumsal barışımıza zarar veriyor!" ifadelerini kullandı.
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