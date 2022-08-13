https://tr.sputniknews.com/20220813/hindistanda-insanlarin-olusturdugu-dev-bayrak-guinness-rekoru-kirdi-1059895075.html
Hindistan'da insanların oluşturduğu dev bayrak, Guinness rekoru kırdı
Hindistan'da insanların oluşturduğu dev bayrak, Guinness rekoru kırdı
Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Chandigarh'da insanların oluşturduğu dev Hindistan bayrağı Guinness rekorlar kitabına girdi. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T22:32+0300
2022-08-13T22:32+0300
2022-08-13T22:32+0300
yaşam
hindistan
bayrak
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Hindistan'da 15 Ağustos Bağımsızlık Günü hazırlıkları sürüyor. Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Chandigarh'da kriket stadyumunda, 5 bin 885 öğrenci ülkenin 75. bağımsızlık gününün öncesinde dev Hindistan bayrağı oluşturdu.Dev bayrak Guinnes rekoru kırarken, etkinlikte hazır bulunan Guinness Dünya Rekorları Hakemi yetkilisi Swapnil Dangarikar, rekoru doğrulayarak "İnsandan oluşan en büyük bayrak görüntüsü, daha önce Abu Dabi'deki GEMS Education tarafından kırılmıştı. Bugünkü etkinlikte NID Vakfı ve Chandigarh Üniversitesi tarafından yeni bir dünya rekoru kırıldı" dedi.Öğrencilerin bu rekor için 1 buçuk ay hazırlandığı öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2017 yılında 4 bin 130 kişiden oluşan bayrak rekorunu elde etmişti.
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hindistan, bayrak
Hindistan'da insanların oluşturduğu dev bayrak, Guinness rekoru kırdı
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Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Chandigarh'da insanların oluşturduğu dev Hindistan bayrağı Guinness rekorlar kitabına girdi.
Hindistan'da 15 Ağustos Bağımsızlık Günü hazırlıkları sürüyor. Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Chandigarh'da kriket stadyumunda, 5 bin 885 öğrenci ülkenin 75. bağımsızlık gününün öncesinde dev Hindistan bayrağı oluşturdu.
Dev bayrak Guinnes rekoru kırarken, etkinlikte hazır bulunan Guinness Dünya Rekorları Hakemi yetkilisi Swapnil Dangarikar, rekoru doğrulayarak "İnsandan oluşan en büyük bayrak görüntüsü, daha önce Abu Dabi'deki GEMS Education tarafından kırılmıştı. Bugünkü etkinlikte NID Vakfı ve Chandigarh Üniversitesi tarafından yeni bir dünya rekoru kırıldı" dedi.
Öğrencilerin bu rekor için 1 buçuk ay hazırlandığı öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2017 yılında 4 bin 130 kişiden oluşan bayrak rekorunu elde etmişti.