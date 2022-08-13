https://tr.sputniknews.com/20220813/izmirde-kayinvalidesi-ve-kayinbiraderini-olduren-adam-gozaltina-alindi-1059883419.html

İzmir'de kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren adam gözaltına alındı

İzmir'de kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren adam gözaltına alındı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçaklayan, kayınvalidesi ve kayınbiraderini ise tüfekle öldüren damat gözaltına alındı. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T07:56+0300

2022-08-13T07:56+0300

2022-08-13T07:56+0300

yaşam

izmir

gaziemir

cinayet

saldırı

gözaltı

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçaklayan, kayınvalidesi ve kayınbiraderini ise tüfekle öldüren damat gözaltına alındı.Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, S.A.G. kayınpederi Remzi Vatansever'in 2 torununu bahçede oynadıkları sırada gürültü yaptıkları gerekçesiyle darp etti.Vatansever ile S.A.G. arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.S.A.G. yanında bulunan bıçakla kayınpederini vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı.Olayı gören Remzi Vatanseverin eşi Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever ile S.A.G. arasında da tartışma çıktı.Evine giderek pompalı tüfeğini alan şüpheli, olay yerine dönerek kayınvalidesi ile kayınbiraderini yaraladı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Bıçaklanarak ağır yaralanan Remzi Vatansever ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri kayınpederini yaralayan, kayınvalidesi ile kayınbiraderini öldüren şüpheliyi olay yerinde suç aletiyle gözaltına aldı.Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever'in cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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izmir, gaziemir, cinayet, saldırı, gözaltı