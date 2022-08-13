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https://tr.sputniknews.com/20220813/jandarma-genel-komutanligina-bagli-11-general-emekli-edildi-32-general-ve-albay-terfi-aldi-1059881755.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar belli oldu
Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk defa Jandarma... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T04:50+0300
2022-08-13T05:29+0300
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Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı atama ve terfileri yayınlandı.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görevine devam ediyor.İlk defa bir kadın general ataması yapıldıİlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, Özlem Yıldız dahil olmak üzere 14 Albay ise Tuğgeneralliğe terfi etti.10'u general olmak üzere 37 İl Jandarma Komutanı'nın görev yerleri değişirken, 11 general ve 14 albay emekliliğe sevk edildi.Jandarma Genel Komutanlığı'nda 11 general emekliliğe sevk edildi. Toplam 32 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.7 ilin jandarma komutanları merkeze çekildiCumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararnamede Aydın, Artvin, Batman, Düzce, Tunceli, Edirne ve Kahramanmaraş olmak üzere 7 ilin jandarma komutanları merkeze çekildi. 6 ilin komutanı değiştiAyrıca Diyarbakır, Tunceli, Şırnak, Adana, Giresun, Erzurum Jandarma Bölge Komutanları değişti.Adalet Bakanlığı'nda bazı müdürlüklerde bulunan isimleri görevden alınırken, yerine yeni isimler atandı.Kavakcı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine atandı.Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Merve Kavakçı getirildi.Kararnamede, şu ifadelere yer verildi:
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Jandarma Genel Komutanlığı'nda atamalar belli oldu

04:50 13.08.2022 (güncellendi: 05:29 13.08.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı atama ve terfileri yayınlandı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin görevine devam ediyor.

İlk defa bir kadın general ataması yapıldı

İlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.
2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, Özlem Yıldız dahil olmak üzere 14 Albay ise Tuğgeneralliğe terfi etti.
10'u general olmak üzere 37 İl Jandarma Komutanı'nın görev yerleri değişirken, 11 general ve 14 albay emekliliğe sevk edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'nda 11 general emekliliğe sevk edildi. Toplam 32 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

7 ilin jandarma komutanları merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararnamede Aydın, Artvin, Batman, Düzce, Tunceli, Edirne ve Kahramanmaraş olmak üzere 7 ilin jandarma komutanları merkeze çekildi.

6 ilin komutanı değişti

Ayrıca Diyarbakır, Tunceli, Şırnak, Adana, Giresun, Erzurum Jandarma Bölge Komutanları değişti.
Adalet Bakanlığı'nda bazı müdürlüklerde bulunan isimleri görevden alınırken, yerine yeni isimler atandı.

Kavakcı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine atandı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne Merve Kavakçı getirildi.
Kararnamede, şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3.üncü maddeleri gereğince Merve Safa KAVAKCI atanmıştır.

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