https://tr.sputniknews.com/20220813/msb-tahil-anlasmasi-kapsaminda-iki-gemi-daha-hareket-etti-1059883672.html

MSB: Tahıl anlaşması kapsamında iki gemi daha hareket etti

MSB: Tahıl anlaşması kapsamında iki gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl anlaşması kapsamında iki geminin daha Çernomorsk'tan hareket ettiğini, bir diğer geminin ise Ukrayna'ya gideceğini... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T09:11+0300

2022-08-13T09:11+0300

2022-08-13T09:11+0300

ukrayna krizi

milli savunma bakanlığı (msb)

ukrayna

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk'tan İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk'tan Tekirdağ'a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna'ya hareket edecek" açıklamasında bulundu.

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milli savunma bakanlığı (msb), ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı