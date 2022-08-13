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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220813/msb-tahil-anlasmasi-kapsaminda-iki-gemi-daha-hareket-etti-1059883672.html
MSB: Tahıl anlaşması kapsamında iki gemi daha hareket etti
MSB: Tahıl anlaşması kapsamında iki gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl anlaşması kapsamında iki geminin daha Çernomorsk'tan hareket ettiğini, bir diğer geminin ise Ukrayna'ya gideceğini... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T09:11+0300
2022-08-13T09:11+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk'tan İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk'tan Tekirdağ'a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna'ya hareket edecek" açıklamasında bulundu.
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milli savunma bakanlığı (msb), ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı

MSB: Tahıl anlaşması kapsamında iki gemi daha hareket etti

09:11 13.08.2022
© AATahıl gemisi
Tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl anlaşması kapsamında iki geminin daha Çernomorsk'tan hareket ettiğini, bir diğer geminin ise Ukrayna'ya gideceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk'tan İskenderun'a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk'tan Tekirdağ'a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna'ya hareket edecek" açıklamasında bulundu.
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