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Rospotrebnadzor: Rusya’da Omicron türünün alt varyantı ‘Kentaur’a nadir olarak rastlanıyor
Rospotrebnadzor: Rusya’da Omicron türünün alt varyantı ‘Kentaur’a nadir olarak rastlanıyor
Rospotrebnadzor uzmanı Pşeniçnaya, Rusya’da Kovid-19’un Omicron türünün alt varyantı ‘Kentaur’un nadir olarak görüldüğünü, hızlı bulaşıcılığına dair kesin bir... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T11:37+0300
2022-08-13T11:37+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
omicron
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Merkezi Araştırma Enstitüsü Klinik ve Analitik Çalışmalar Direktör Yardımcısı Natalya Pçeniçnaya gazetecilere demecinde, Rusya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron türünün alt varyantı ‘Kentaur’a nadir olarak rastlandığını, hızlı bulaşıcılığına dair kesin bir kanıt olmadığını söyledi.Pşeniçnaya, “Şu anda, bu alt varyantın daha hızlı bulaştığına dair kesin bir kanıt yok. Rusya’da ilk BA.2.75 (Kentaur) varyantı 19 Temmuz'da tespit edildi. Nadir olarak rastlanıyor. Hastalık hafif formda seyrediyor” dedi.Daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilgi varyantı olarak kabul edilen Kentaur varyantının artık bir endişe varyantı olarak sınıflandırıldığını belirten uzman, “Bu değişiklik, Hindistan ve dünyanın diğer bölgelerinde vaka sayısının artması ve bu varyantın mutasyonel profili nedeniyle yapıldı. Bu tür bir profil potansiyel olarak virüsün antijenik özelliklerindeki değişiklikle ilişkilendirilebilir” ifadelerini kullandı.
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rusya, koronavirüs, omicron

Rospotrebnadzor: Rusya’da Omicron türünün alt varyantı ‘Kentaur’a nadir olarak rastlanıyor

11:37 13.08.2022
© Sputnik / Maxim Blinov / Fotoğraf bankasına girRusya - koronavirüs - Kovid-19 testi
Rusya - koronavirüs - Kovid-19 testi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© Sputnik / Maxim Blinov
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Rospotrebnadzor uzmanı Pşeniçnaya, Rusya’da Kovid-19’un Omicron türünün alt varyantı ‘Kentaur’un nadir olarak görüldüğünü, hızlı bulaşıcılığına dair kesin bir kanıt olmadığını belirtti.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Merkezi Araştırma Enstitüsü Klinik ve Analitik Çalışmalar Direktör Yardımcısı Natalya Pçeniçnaya gazetecilere demecinde, Rusya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron türünün alt varyantı ‘Kentaur’a nadir olarak rastlandığını, hızlı bulaşıcılığına dair kesin bir kanıt olmadığını söyledi.
Pşeniçnaya, “Şu anda, bu alt varyantın daha hızlı bulaştığına dair kesin bir kanıt yok. Rusya’da ilk BA.2.75 (Kentaur) varyantı 19 Temmuz'da tespit edildi. Nadir olarak rastlanıyor. Hastalık hafif formda seyrediyor” dedi.
Daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilgi varyantı olarak kabul edilen Kentaur varyantının artık bir endişe varyantı olarak sınıflandırıldığını belirten uzman, “Bu değişiklik, Hindistan ve dünyanın diğer bölgelerinde vaka sayısının artması ve bu varyantın mutasyonel profili nedeniyle yapıldı. Bu tür bir profil potansiyel olarak virüsün antijenik özelliklerindeki değişiklikle ilişkilendirilebilir” ifadelerini kullandı.
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