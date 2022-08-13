Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220813/saglik-bakani-koca-bir-suredir-bitkisel-hayatta-olan-performans-sisteminin-fisi-cekildi-1059876822.html
Sağlık Bakanı Koca: Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi
Sağlık Bakanı Koca: Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Ek Ödeme Yönetmeliğini "beyaz reform" olarak nitelendirerek "Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T00:27+0300
2022-08-13T00:27+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1043541779_0:38:1600:938_1920x0_80_0_0_75e93c3eb6a807f1598248da0afef34c.jpg
Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Paylaşımında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." değerlendirmesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurguladı.Yönetmeliğin içeriğine ilişkin ise Koca, "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak." ifadelerini kullandı.Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını belirterek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek." ifadelerine yer verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1043541779_37:0:1580:1157_1920x0_80_0_0_9ea10983cc30b2d16f46be9e797179c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanı Koca: Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi

00:27 13.08.2022
© Fotoğraf : Sağlık BakanlığıFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Ek Ödeme Yönetmeliğini "beyaz reform" olarak nitelendirerek "Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi. Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." değerlendirmesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."
Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurguladı.
Yönetmeliğin içeriğine ilişkin ise Koca, "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak." ifadelerini kullandı.
Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını belirterek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek." ifadelerine yer verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала