https://tr.sputniknews.com/20220813/saldiriya-ugrayan-seytan-ayetleri-kitabinin-yazari-rusdi-ameliyata-alindi-1059880460.html

Saldırıya uğrayan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Rüşdi ameliyata alındı

Saldırıya uğrayan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Rüşdi ameliyata alındı

ABD'nin New York eyaletinde saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı 75 yaşındaki Salman Rüşdi ameliyata alındı. Yakalanarak gözaltına alınan... 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T03:23+0300

2022-08-13T03:23+0300

2022-08-13T03:32+0300

dünya

salman rüşdi

şeytan ayetleri

abd

new york

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059880440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f46addd2b7e122aa62d8da153b8a1a3.jpg

ABD'nin New York eyaletinde bir konferans esnasında bıçaklı saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi'nin, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.Görgü tanıklarına göre, New York'un Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, siyah giyimli ve maskeli bir kişinin saldırısına maruz kaldı.Rüşdi, "yumruklanması ve boynundan bıçaklanması" sonucu yere düştü. Saldırganın yakalandığı belirtildi.New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi'nin hayatta olduğunu belirterek, "ihtiyacı olan bakımı aldığını" söyledi.Yardıma koşanlar arasında bulunan Dr. Martin Haskell'in, Rüşdi'nin yaralarını "ciddi ama iyileşebilir" olarak nitelendirdiği bilgisi paylaşıldı.Saldıran kişinin kimliği açıklandıRüşdi'ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu açıklandı. ABD polis, Matar'ın New Jersey'in Fairview semtinde ikamet ettiğini, Rüşdi'ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York'un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü'ne gittiğini belirtti.Rüşdi'nin hem karnından hem de boynundan en az birer kez bıçaklandığı ifade edildi.FoxNews'te alana habere göre, saldırganın üzerinde, sahte ehliyet ele geçirildi.1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.Hint asıllı bir ailenin oğlu olan Rüşdi, 2008'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanı verilmişti.

abd

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salman rüşdi, şeytan ayetleri, abd, new york