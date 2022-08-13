https://tr.sputniknews.com/20220813/saldiriya-ugrayan-seytan-ayetleri-kitabinin-yazari-rusdi-ameliyata-alindi-1059880460.html
Saldırıya uğrayan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Rüşdi ameliyata alındı
Saldırıya uğrayan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Rüşdi ameliyata alındı
ABD'nin New York eyaletinde saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı 75 yaşındaki Salman Rüşdi ameliyata alındı. Yakalanarak gözaltına alınan... 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T03:23+0300
2022-08-13T03:23+0300
2022-08-13T03:32+0300
dünya
salman rüşdi
şeytan ayetleri
abd
new york
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059880440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f46addd2b7e122aa62d8da153b8a1a3.jpg
ABD'nin New York eyaletinde bir konferans esnasında bıçaklı saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi'nin, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.Görgü tanıklarına göre, New York'un Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, siyah giyimli ve maskeli bir kişinin saldırısına maruz kaldı.Rüşdi, "yumruklanması ve boynundan bıçaklanması" sonucu yere düştü. Saldırganın yakalandığı belirtildi.New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi'nin hayatta olduğunu belirterek, "ihtiyacı olan bakımı aldığını" söyledi.Yardıma koşanlar arasında bulunan Dr. Martin Haskell'in, Rüşdi'nin yaralarını "ciddi ama iyileşebilir" olarak nitelendirdiği bilgisi paylaşıldı.Saldıran kişinin kimliği açıklandıRüşdi'ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu açıklandı. ABD polis, Matar'ın New Jersey'in Fairview semtinde ikamet ettiğini, Rüşdi'ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York'un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü'ne gittiğini belirtti.Rüşdi'nin hem karnından hem de boynundan en az birer kez bıçaklandığı ifade edildi.FoxNews'te alana habere göre, saldırganın üzerinde, sahte ehliyet ele geçirildi.1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.Hint asıllı bir ailenin oğlu olan Rüşdi, 2008'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanı verilmişti.
abd
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059880440_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fbb68f79e3c7580d4b2b30fc3e66417.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
salman rüşdi, şeytan ayetleri, abd, new york
Saldırıya uğrayan 'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Rüşdi ameliyata alındı
03:23 13.08.2022 (güncellendi: 03:32 13.08.2022) Abone ol
ABD'nin New York eyaletinde saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı 75 yaşındaki Salman Rüşdi ameliyata alındı. Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu açıklandı.
ABD'nin New York eyaletinde bir konferans esnasında bıçaklı saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi'nin, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Görgü tanıklarına göre, New York'un Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, siyah giyimli ve maskeli bir kişinin saldırısına maruz kaldı.
Rüşdi, "yumruklanması ve boynundan bıçaklanması" sonucu yere düştü. Saldırganın yakalandığı belirtildi.
New York Valisi Kathy Hochul, bıçaklama esnasında çok kan kaybeden Rüşdi'nin hayatta olduğunu belirterek, "ihtiyacı olan bakımı aldığını" söyledi.
Yardıma koşanlar arasında bulunan Dr. Martin Haskell'in, Rüşdi'nin yaralarını "ciddi ama iyileşebilir" olarak nitelendirdiği bilgisi paylaşıldı.
Saldıran kişinin kimliği açıklandı
Rüşdi'ye saldıran kişinin, 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu açıklandı.
ABD polis, Matar'ın New Jersey'in Fairview semtinde ikamet ettiğini, Rüşdi'ye saldırı planı çerçevesinde yaklaşık 7 saat uzaklıkta, New York'un Kanada sınırı yakınlarındaki Chautauqua Enstitüsü'ne gittiğini belirtti.
Rüşdi'nin hem karnından hem de boynundan en az birer kez bıçaklandığı ifade edildi.
FoxNews'te alana habere göre, saldırganın üzerinde, sahte ehliyet ele geçirildi.
1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti.
Hint asıllı bir ailenin oğlu olan Rüşdi, 2008'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalyelik unvanı verilmişti.