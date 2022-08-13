https://tr.sputniknews.com/20220813/tirdan-3-milyon-kacak-sigara-cikti-1059883035.html

Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı

Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı

Uşak'ta polis ekiplerinin takip ettiği tırda yapılan aramalarda 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirdi. 13.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-13T07:28+0300

2022-08-13T07:28+0300

2022-08-13T07:30+0300

türkiye

tir

sigara

operasyon

uşak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0d/1059882890_0:0:604:339_1920x0_80_0_0_660010a402621f5a655d013a2d3297b1.jpg

Uşak'ta polis ekiplerinin adım adım takip ettiği tırda yapılan aramalarda 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirdi.Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şebekelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Uşak'a bir tır ile yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde alınan ihbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı takip etti. Uşak Nuri Şeker Fabrikası karşısında bulunan polis noktasında durdurulan tırda arama yapıldı.Tırın dorsesinde yapılan aramada yaklaşık 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

türkiye

uşak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tir, sigara, operasyon, uşak