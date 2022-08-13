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Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı
Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı
Uşak'ta polis ekiplerinin takip ettiği tırda yapılan aramalarda 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirdi. 13.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-13T07:28+0300
2022-08-13T07:30+0300
türkiye
tir
sigara
operasyon
uşak
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Uşak'ta polis ekiplerinin adım adım takip ettiği tırda yapılan aramalarda 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirdi.Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şebekelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Uşak'a bir tır ile yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde alınan ihbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı takip etti. Uşak Nuri Şeker Fabrikası karşısında bulunan polis noktasında durdurulan tırda arama yapıldı.Tırın dorsesinde yapılan aramada yaklaşık 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
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tir, sigara, operasyon, uşak

Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı

07:28 13.08.2022 (güncellendi: 07:30 13.08.2022)
© İHATırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı
Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2022
© İHA
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Uşak'ta polis ekiplerinin takip ettiği tırda yapılan aramalarda 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirdi.
Uşak'ta polis ekiplerinin adım adım takip ettiği tırda yapılan aramalarda 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirdi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şebekelerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede Uşak'a bir tır ile yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği yönünde alınan ihbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı takip etti.
Uşak Nuri Şeker Fabrikası karşısında bulunan polis noktasında durdurulan tırda arama yapıldı.
Tırın dorsesinde yapılan aramada yaklaşık 3 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan tır sürücüsünün gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.
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