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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Karahasanoğlu, 74 yaşındaydı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T05:28+0300
2022-08-14T05:28+0300
2022-08-14T05:28+0300
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Mustafa Karahasanoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti.Karahasanoğlu, yıllarca çeşitli yayın organlarında görev yapmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karahasanoğlu için taziye mesajı yayınladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun'' ifadelerine yer verdi.
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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti
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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Karahasanoğlu, 74 yaşındaydı.
Mustafa Karahasanoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti.
Karahasanoğlu, yıllarca çeşitli yayın organlarında görev yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karahasanoğlu için taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun'' ifadelerine yer verdi.