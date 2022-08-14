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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Karahasanoğlu, 74 yaşındaydı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T05:28+0300
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Mustafa Karahasanoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti.Karahasanoğlu, yıllarca çeşitli yayın organlarında görev yapmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karahasanoğlu için taziye mesajı yayınladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun'' ifadelerine yer verdi.
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mustafa karahasanoğlu, akit, yeni akit, yeni akit gazetesi, akit tv, akit gazetesi

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti

05:28 14.08.2022
© DHAAkit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Karahasanoğlu, 74 yaşındaydı.
Mustafa Karahasanoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti.
Karahasanoğlu, yıllarca çeşitli yayın organlarında görev yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karahasanoğlu için taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sayın Karahasanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu’na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun'' ifadelerine yer verdi.
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