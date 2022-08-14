https://tr.sputniknews.com/20220814/antalyada-deniz-suyu-sicakligi-hava-sicakligini-gecti-1059912951.html

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçti

Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kentte deniz suyu sıcaklığı ise hava sıcaklığını geçerek, 31... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T16:13+0300

2022-08-14T16:13+0300

2022-08-14T16:13+0300

türkiye

antalya

sıcak hava

aşırı sıcaklar

deniz

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Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Antalya'da nem oranı da yüzde 70 seviyesine ulaştı. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek, serinledi. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece oldu, deniz suyu sıcaklığı ise 31 derece olarak ölçüldü.

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antalya, sıcak hava, aşırı sıcaklar, deniz