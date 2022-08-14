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Antalya’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Antalya’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T03:51+0300
2022-08-14T03:51+0300
türkiye
antalya
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Antalya’da 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü.Olay, saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde meydana geldi.Serkan A. (37), iddiaya göre, mahallede düzenlenen düğünde bulunan boşanma aşamasındaki eşi Şenay A.'yı konuşma bahanesiyle yanına çağırdı.Şenay A. ile Serkan A., düğün alanından biraz uzaklaşarak konuşmaya başladı.İkili arasındaki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Serkan A., yanında bulunan tabanca ile Şenay A.'nın başına ateş edip, kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.Şenay A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan Serkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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antalya, kadın cinayeti, kadın cinayetleri

Antalya’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

03:51 14.08.2022
© DHAAntalya’nın Döşemealtı ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında tabancayla öldürüldü.
Antalya’da 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü.
Olay, saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde meydana geldi.
Serkan A. (37), iddiaya göre, mahallede düzenlenen düğünde bulunan boşanma aşamasındaki eşi Şenay A.'yı konuşma bahanesiyle yanına çağırdı.
Şenay A. ile Serkan A., düğün alanından biraz uzaklaşarak konuşmaya başladı.
İkili arasındaki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Serkan A., yanında bulunan tabanca ile Şenay A.'nın başına ateş edip, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şenay A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan Serkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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