https://tr.sputniknews.com/20220814/bakan-azizi-afgan-heyeti-rus-sirketleri-ile-ticaretin-kolaylastirilmasini-gorusecek-1059918173.html
Bakan Azizi: Afgan heyeti Rus şirketleri ile ticaretin kolaylaştırılmasını görüşecek
Bakan Azizi: Afgan heyeti Rus şirketleri ile ticaretin kolaylaştırılmasını görüşecek
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Azizi, başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek gıda alımı... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T20:08+0300
2022-08-14T20:08+0300
2022-08-14T20:08+0300
dünya
afganistan
rusya
nureddin azizi
heyet
ticaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059914125_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e306f32608622027e17c2af8479ee606.jpg
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Sputnik’e demecinde başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında yapacağı çalışmalar konusunda bilgi verdi. Azizi, “Görüşmeler çoğunlukla özel sektör temsilcileriyle, Rus şirketleriyle yapılacak, ikili ticaretin kolaylaştırılması konusunu, ayrıca gıda alımını tartışacağız” diye konuştu.Azizi, iki ülke arasındaki ticaretin hangi para birimi ile yapılması planlandığı sorusuna ise bu da görüşmelerin gündem maddelerinden biri olmasını umduğunu söyledi:Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Moskova’ya ulaştı. Taliban yönetimi tarafından gönderilen ve Azizi’nin başkanlık ettiği heyet yarın başkent Moskova’da Rus meslektaşları ile görüşmelere başlayacak.
afganistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059914125_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3f3ee4313545f57745ce4049e17e4407.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, rusya, nureddin azizi, heyet, ticaret
Bakan Azizi: Afgan heyeti Rus şirketleri ile ticaretin kolaylaştırılmasını görüşecek
Abone ol
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Azizi, başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek gıda alımı ve hangi para birimiyle ticaret yapılacağı gibi konuları görüşeceğini belirtti.
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Sputnik’e demecinde başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında yapacağı çalışmalar konusunda bilgi verdi. Azizi, “Görüşmeler çoğunlukla özel sektör temsilcileriyle, Rus şirketleriyle yapılacak, ikili ticaretin kolaylaştırılması konusunu, ayrıca gıda alımını tartışacağız” diye konuştu.
Azizi, iki ülke arasındaki ticaretin hangi para birimi ile yapılması planlandığı sorusuna ise bu da görüşmelerin gündem maddelerinden biri olmasını umduğunu söyledi:
“Bunu görüşmeler sırasında tartışmayı umuyoruz. Rusya ile ticaret hacmini artırmak istiyoruz.”
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Moskova’ya ulaştı. Taliban yönetimi tarafından gönderilen ve Azizi’nin başkanlık ettiği heyet yarın başkent Moskova’da Rus meslektaşları ile görüşmelere başlayacak.