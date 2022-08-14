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Bakan Azizi: Afgan heyeti Rus şirketleri ile ticaretin kolaylaştırılmasını görüşecek
Bakan Azizi: Afgan heyeti Rus şirketleri ile ticaretin kolaylaştırılmasını görüşecek
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Azizi, başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek gıda alımı... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T20:08+0300
2022-08-14T20:08+0300
dünya
afganistan
rusya
nureddin azizi
heyet
ticaret
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Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Sputnik’e demecinde başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında yapacağı çalışmalar konusunda bilgi verdi. Azizi, “Görüşmeler çoğunlukla özel sektör temsilcileriyle, Rus şirketleriyle yapılacak, ikili ticaretin kolaylaştırılması konusunu, ayrıca gıda alımını tartışacağız” diye konuştu.Azizi, iki ülke arasındaki ticaretin hangi para birimi ile yapılması planlandığı sorusuna ise bu da görüşmelerin gündem maddelerinden biri olmasını umduğunu söyledi:Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Moskova’ya ulaştı. Taliban yönetimi tarafından gönderilen ve Azizi’nin başkanlık ettiği heyet yarın başkent Moskova’da Rus meslektaşları ile görüşmelere başlayacak.
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afganistan, rusya, nureddin azizi, heyet, ticaret

Bakan Azizi: Afgan heyeti Rus şirketleri ile ticaretin kolaylaştırılmasını görüşecek

20:08 14.08.2022
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Afganistan Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AA
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Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Azizi, başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek gıda alımı ve hangi para birimiyle ticaret yapılacağı gibi konuları görüşeceğini belirtti.
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Sputnik’e demecinde başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında yapacağı çalışmalar konusunda bilgi verdi. Azizi, “Görüşmeler çoğunlukla özel sektör temsilcileriyle, Rus şirketleriyle yapılacak, ikili ticaretin kolaylaştırılması konusunu, ayrıca gıda alımını tartışacağız” diye konuştu.
Azizi, iki ülke arasındaki ticaretin hangi para birimi ile yapılması planlandığı sorusuna ise bu da görüşmelerin gündem maddelerinden biri olmasını umduğunu söyledi:
“Bunu görüşmeler sırasında tartışmayı umuyoruz. Rusya ile ticaret hacmini artırmak istiyoruz.”
Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Moskova’ya ulaştı. Taliban yönetimi tarafından gönderilen ve Azizi’nin başkanlık ettiği heyet yarın başkent Moskova’da Rus meslektaşları ile görüşmelere başlayacak.
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