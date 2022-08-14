https://tr.sputniknews.com/20220814/bakan-azizi-afgan-heyeti-rus-sirketleri-ile-ticaretin-kolaylastirilmasini-gorusecek-1059918173.html

Bakan Azizi: Afgan heyeti Rus şirketleri ile ticaretin kolaylaştırılmasını görüşecek

Bakan Azizi: Afgan heyeti Rus şirketleri ile ticaretin kolaylaştırılmasını görüşecek

Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Azizi, başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında özel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek gıda alımı... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T20:08+0300

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afganistan

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nureddin azizi

heyet

ticaret

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Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Sputnik’e demecinde başkanlık ettiği Afgan heyetinin Rusya ziyareti kapsamında yapacağı çalışmalar konusunda bilgi verdi. Azizi, “Görüşmeler çoğunlukla özel sektör temsilcileriyle, Rus şirketleriyle yapılacak, ikili ticaretin kolaylaştırılması konusunu, ayrıca gıda alımını tartışacağız” diye konuştu.Azizi, iki ülke arasındaki ticaretin hangi para birimi ile yapılması planlandığı sorusuna ise bu da görüşmelerin gündem maddelerinden biri olmasını umduğunu söyledi:Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyeti bugün Moskova’ya ulaştı. Taliban yönetimi tarafından gönderilen ve Azizi’nin başkanlık ettiği heyet yarın başkent Moskova’da Rus meslektaşları ile görüşmelere başlayacak.

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afganistan, rusya, nureddin azizi, heyet, ticaret