https://tr.sputniknews.com/20220814/eskisehirde-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-1059921098.html
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T23:01+0300
2022-08-14T23:01+0300
2022-08-14T23:02+0300
yaşam
türkiye
eskişehir
dolu
sağanak
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde kentte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.
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türkiye, eskişehir, dolu, sağanak
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
23:01 14.08.2022 (güncellendi: 23:02 14.08.2022) Abone ol
Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde kentte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.