https://tr.sputniknews.com/20220814/eskisehirde-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-1059921098.html

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T23:01+0300

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yaşam

türkiye

eskişehir

dolu

sağanak

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde kentte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi.

eskişehir

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türkiye, eskişehir, dolu, sağanak