https://tr.sputniknews.com/20220814/irakta-sadrdan-milyonluk-gosteri-cagrisi-1059895862.html

Irak’ta Sadr’dan milyonluk gösteri çağrısı

Irak’ta Sadr’dan milyonluk gösteri çağrısı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, halka başkent Bağdat’ta "milyonluk gösteri" düzenleme çağrısı yaptı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T00:27+0300

2022-08-14T00:27+0300

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dünya

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mukteda el-sadr

sadr hareketi

protestolar

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Sadr’a yakın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şii dini ve siyasi lider tüm Irak halkına seslenerek "Irak’ın her kenti, ilçesi, köyü, mahalle ve sokağından herkes, Irak bayrağıyla Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda milyonluk gösteriye katılsın." dedi.Sadr, gösteri sonrası halkın Yeşil Bölge’deki destekçilerinin oturma eylemlerine de katılıp ardından evlerine gitmelerini istedi.Çağrısı yapılan gösterinin günü ve saatiyle ilgili ise bilgi verilmedi.Sadr yanlıları, Meclis binasını basmıştıIrak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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irak, sadr, mukteda el-sadr, sadr hareketi, protestolar