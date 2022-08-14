https://tr.sputniknews.com/20220814/is-insani-otel-odasinda-olu-bulundu-1059906509.html

İş insanı otel odasında ölü bulundu

İş insanı otel odasında ölü bulundu

Büyükçekmece'de iş insanı İsa Uçar, kaldığı otelin odasında ölü bulundu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T11:52+0300

2022-08-14T11:52+0300

2022-08-14T11:53+0300

türkiye

türkiye

istanbul

iş insanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059906364_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_4fb8851f5f977fba46835beca11900a7.jpg

Uçar Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Uçar, sabah 10.00 sıralarında otele tek başına giriş yaptı. Tüm gün odasından çıkmayan ve haber alınamayan Uçar'ı merak eden çocukları, telefon üzerinden konumunu bularak, akşam saatlerinde otele geldi.Otel odasının kapısının açılması ile babalarını vurulmuş halde bulan çocuklar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ve savcı incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis ekipleri otel odasında yaptıkları incelemede ruhsatsız tabanca bulurken, iş insanının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220810/kahramanmarasta-bir-genc-kendisini-intihardan-vazgecirmeye-calisan-ailesini-oldurdu-1059738898.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, iş insanı