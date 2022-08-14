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İş insanı otel odasında ölü bulundu
İş insanı otel odasında ölü bulundu
Büyükçekmece'de iş insanı İsa Uçar, kaldığı otelin odasında ölü bulundu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
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iş insanı
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Uçar Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Uçar, sabah 10.00 sıralarında otele tek başına giriş yaptı. Tüm gün odasından çıkmayan ve haber alınamayan Uçar'ı merak eden çocukları, telefon üzerinden konumunu bularak, akşam saatlerinde otele geldi.Otel odasının kapısının açılması ile babalarını vurulmuş halde bulan çocuklar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ve savcı incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polis ekipleri otel odasında yaptıkları incelemede ruhsatsız tabanca bulurken, iş insanının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220810/kahramanmarasta-bir-genc-kendisini-intihardan-vazgecirmeye-calisan-ailesini-oldurdu-1059738898.html
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türkiye, istanbul, iş insanı

İş insanı otel odasında ölü bulundu

11:52 14.08.2022 (güncellendi: 11:53 14.08.2022)
© DHAİş insanı otel odasında ölü bulundu
İş insanı otel odasında ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© DHA
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Büyükçekmece'de iş insanı İsa Uçar, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.
Uçar Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Uçar, sabah 10.00 sıralarında otele tek başına giriş yaptı. Tüm gün odasından çıkmayan ve haber alınamayan Uçar'ı merak eden çocukları, telefon üzerinden konumunu bularak, akşam saatlerinde otele geldi.
Otel odasının kapısının açılması ile babalarını vurulmuş halde bulan çocuklar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcı incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri otel odasında yaptıkları incelemede ruhsatsız tabanca bulurken, iş insanının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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