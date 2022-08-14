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İspanya'nın Aragon bölgesinde çıkan yangından dolayı 1300 kişi tahliye edildi
İspanya'nın Aragon bölgesinde çıkan yangından dolayı 1300 kişi tahliye edildi
İspanya'nın kuzeybatısındaki Aragon bölgesinde Zaragoza'ya bağlı Anon de Moncayo ilçesinde çıkan orman yangınından dolayı 1300 kişinin tahliye edildiği... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T19:25+0300
2022-08-14T19:25+0300
dünya
ispanya
orman yangını
tahliye
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Aragon yerel yönetiminden yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar ve aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyerek devam ettiği kaydedildi. Yangından dolayı 8 yerleşim yerindeki yaklaşık 1300 kişinin güvenlik tedbirleri kapsamında evlerinden tahliye edildiği bildirildi.Üç farklı noktada aktif olan yangının 8 bin hektarlık alanı etkilediği, 4 yolun trafiğe kapatıldığı, söndürme çalışmalarına aralarında askerin de olduğu 300 kişilik bir ekibin katıldığı bilgileri aktarıldı. Orman yangınlarında tarihindeki en kötü yılını geçiren İspanya'da yılbaşından bu yana çıkan 7 binden fazla yangında 240 bin hektarlık alan yandı.
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ispanya, orman yangını, tahliye

İspanya'nın Aragon bölgesinde çıkan yangından dolayı 1300 kişi tahliye edildi

19:25 14.08.2022
© AAİspanya - orman yangını - tahliye
İspanya - orman yangını - tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© AA
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İspanya'nın kuzeybatısındaki Aragon bölgesinde Zaragoza'ya bağlı Anon de Moncayo ilçesinde çıkan orman yangınından dolayı 1300 kişinin tahliye edildiği açıklandı.
Aragon yerel yönetiminden yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar ve aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyerek devam ettiği kaydedildi. Yangından dolayı 8 yerleşim yerindeki yaklaşık 1300 kişinin güvenlik tedbirleri kapsamında evlerinden tahliye edildiği bildirildi.
Üç farklı noktada aktif olan yangının 8 bin hektarlık alanı etkilediği, 4 yolun trafiğe kapatıldığı, söndürme çalışmalarına aralarında askerin de olduğu 300 kişilik bir ekibin katıldığı bilgileri aktarıldı. Orman yangınlarında tarihindeki en kötü yılını geçiren İspanya'da yılbaşından bu yana çıkan 7 binden fazla yangında 240 bin hektarlık alan yandı.
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