https://tr.sputniknews.com/20220814/kilicdaroglu-sinavdan-mulakattan-daha-makul-cozumler-var-gelin-birlikte-cozelim-bu-isi-1059919998.html
Kılıçdaroğlu: Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var, gelin birlikte çözelim bu işi
Kılıçdaroğlu: Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var, gelin birlikte çözelim bu işi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi” ifadelerini kullandı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T21:39+0300
2022-08-14T21:39+0300
2022-08-14T21:40+0300
politika
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
mahmut özer
öğretmen
sınav
mülakat
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlere yapılacak sınava ilişkin, “Mülakat olmasın diye sınav yapalım dedim” ifadesini değerlendirdi.Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Milli Eğitim Bakanı Özer ‘Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı’ demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini" ifadelerini kullandı.
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, mahmut özer, öğretmen, sınav, mülakat
Kılıçdaroğlu: Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var, gelin birlikte çözelim bu işi
21:39 14.08.2022 (güncellendi: 21:40 14.08.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlere yapılacak sınava ilişkin, “Mülakat olmasın diye sınav yapalım dedim” ifadesini değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Milli Eğitim Bakanı Özer ‘Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı’ demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini" ifadelerini kullandı.