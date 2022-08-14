https://tr.sputniknews.com/20220814/kilicdaroglu-sinavdan-mulakattan-daha-makul-cozumler-var-gelin-birlikte-cozelim-bu-isi-1059919998.html

Kılıçdaroğlu: Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var, gelin birlikte çözelim bu işi

Kılıçdaroğlu: Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var, gelin birlikte çözelim bu işi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi” ifadelerini kullandı. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T21:39+0300

2022-08-14T21:39+0300

2022-08-14T21:40+0300

politika

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

mahmut özer

öğretmen

sınav

mülakat

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlere yapılacak sınava ilişkin, “Mülakat olmasın diye sınav yapalım dedim” ifadesini değerlendirdi.Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Milli Eğitim Bakanı Özer ‘Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı’ demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini" ifadelerini kullandı.

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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, mahmut özer, öğretmen, sınav, mülakat