https://tr.sputniknews.com/20220814/kucuk-ve-orta-olcekli-sirketlerin-kredi-borclari-15-trilyon-tlyi-asti--1059902816.html

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin kredi borçları 1.5 trilyon TL'yi aştı

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin kredi borçları 1.5 trilyon TL'yi aştı

Türkiye’de Haziran 2022 sonu itibarıyla son bir yılda nakdi kredi borcu olan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 3 milyon 994 binden 4 milyon 351 bine yükseldi... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T09:30+0300

2022-08-14T09:30+0300

2022-08-14T09:33+0300

ekonomi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

banka

kobi

küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi)

şirket

kredi borcu

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Haziran 2022 sonu itibarıyla açıkladığı 'KOBİ kredileri' verileri, bugünlerde bir kez daha yüksek sesle yapılan 'finansmana erişim' tartışmalarının ortasında küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin önemli bir kredi borcuyla karşı karşıya olduğunu gösterdi. İşte BDDK verilerinden öne çıkan detaylar:KOBİ türü şirketlerin nakdi kredi hacmi, Haziran 2022 sonu itibarıyla son üç ayda yüzde 19.3, son bir yılda yüzde 66.5 artarak 1 trilyon 511 milyar 435 milyon liraya ulaştı. Bu kapsamda mikro büyüklükteki işletmelerin kredi borcu üç aylık yüzde 14.4, yıllık yüzde 50.3 artışla 424.1 milyar lira, küçük işletmelerin borcu üç aylık 21.6, yıllık yüzde yüzde 75.2 artışla 509.4 milyar lira ve orta işletmelerin borcu üç aylık yüzde 21, yıllık yüzde 72.7 artışla 578 milyar liraya ulaştı. Cumhuriyet'in aktardığına göre, bu tür şirketlerin gayri nakdi kredi borcu ise toplamda üç aylık yüzde 15.8, yıllık yüzde 76.7 artışla 527 milyar liraya yükseldi.Batık kredi hacmi 61.3 milyar TL Haziran 2022 sonu itibarıyla nakdi kredi borcu olan KOBİ müşteri sayısı 4 milyon 350 bin 842’ye yükseldi. Bu rakam Haziran 2021’de 3 milyon 994 bin 338’di. Ayrıca gayri nakdi kredi müşterisi sayısı ise 3 milyon 48 bin 177’ye çıktı. Bir kişinin hem nakdi hem gayri nakdi kredi borcu dikkat alınarak yapılan hesaba göre net müşteri sayısı ise 5 milyon 551 bin 725.Ayrca, KOBİ’lerin toplam takipteki (batık) nakdi kredi hacmi ise son bir yılda yüzde 6.5 artışla, son üç ayda yüzde 2.8 düşüşle 61.3 milyar lira oldu. Takipteki kredi yıllık bazda ‘mikro’da yüzde 25.5, ‘küçük’te yüzde 0.8 artarken, ‘orta’da yüzde 2.6 düştü.

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https://tr.sputniknews.com/20220809/81-ilin-borc-haritasi-ortaya-cikti-1059683378.html

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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), banka, kobi, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (kobi), şirket, kredi borcu