https://tr.sputniknews.com/20220814/milli-sporcu-istanbulda-kaykayla-darp-edildi-1059907158.html

Milli sporcu İstanbul'da kaykayla darp edildi

Milli sporcu İstanbul'da kaykayla darp edildi

Maltepe'de kaykay şampiyonu milli sporcu ve arkadaşı bir grup tarafından dövüldü. Kaşı açılan ve burnunda çöküntü olan milli sporcunun babası, oğluna kaykayla... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T12:08+0300

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İstanbul Maltepe'de kaykay şampiyonu milli sporcu dövdüler. Olay, çarşamba günü saat 19.00 sıralarında, Maltepe Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahil alanında bulunan kaykay parkı içerisine gelen gençler, başka bir gruptan zorla para istedi.Kaykay parkında antrenman yapan 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonu Milli Sporcu ve Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Alpaslan Ayhan ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu, yaşanan tartışmayı sonlandırmak istedi.Tartışma kavgaya dönüştükten sonra Alparslan Ayhan kimliği belirsiz kişiler tarafından dövüldü.Burnu kırıldı kaşı açıldıAyhan'ın burnu kırıldı, kaşı açıldı ve yüzünde morluklar oluştu. Yaşanan dehşet sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Ayhan, darp raporu aldı. Ardından burnu kırıldığı için ameliyata alındı.Ayhan, 7 gün boyunca kontrol altında kalacak. Baba Cengiz Ayhan ise bölgede güvenlik önlemi alınmamasından şikayetçi.'Kaykayla kendisine vuruluyor'Yaşananları anlatarak yetkililere seslenen Cengiz Ayhan, "Oğlum sürekli Maltepe skate parkta antrenman yapardı. Antrenman yaptığı sırada 3 kişinin 13 yaşlarında bir çocuğu dövüyorlarken görüyor. Oğlumun arkadaşı ayırmak istiyor. Ardından 5-6 kişi daha gelip çocuklarımıza saldırıyorlar. Oğlum onları ayırmak isterken kaykayla kendisine vuruluyor. Bu bir kaza değil, bu bir şiddet" dedi.'7 gün hastanede kalacak'Cengiz Ayhan, "Oğlum 6 yaşından beri hayallerinin peşinden koştu. Seçmiş olduğu bu spor dalında gelebileceği en iyi noktaya geldi. Bu işin okulunu da okuyor. Antrenmanlarını günde 4 saat yapıyor. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde burunda çöküntü olduğundan dolayı estetik ameliyat olması gerektiğini söyledi. 7 gün boyunca hastanede kalacak" diye konuştu.

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