https://tr.sputniknews.com/20220814/misirda-kilise-yangini-41-olu-55-yarali--1059910486.html
Mısır'da kilise yangını: 41 ölü, 55 yaralı
Mısır'da kilise yangını: 41 ölü, 55 yaralı
Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T13:58+0300
2022-08-14T13:58+0300
2022-08-14T14:27+0300
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kilise
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Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinde yer alan Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı.Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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mısır, kahire, kilise, yangın
Mısır'da kilise yangını: 41 ölü, 55 yaralı
13:58 14.08.2022 (güncellendi: 14:27 14.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.
Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinde yer alan Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı.
Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.