Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220814/misirda-kilise-yangini-41-olu-55-yarali--1059910486.html
Mısır'da kilise yangını: 41 ölü, 55 yaralı
Mısır'da kilise yangını: 41 ölü, 55 yaralı
Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T13:58+0300
2022-08-14T14:27+0300
dünya
mısır
kahire
kilise
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059910700_0:4:768:436_1920x0_80_0_0_f5551576557bf2da51bf9b9a31fa22c8.jpg
Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinde yer alan Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı.Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
mısır
kahire
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1059910700_92:0:677:439_1920x0_80_0_0_8541c157c00023c9748d7c0366ab950b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mısır, kahire, kilise, yangın

Mısır'da kilise yangını: 41 ölü, 55 yaralı

13:58 14.08.2022 (güncellendi: 14:27 14.08.2022)
© SputnikMısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.
Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı ve ölenler olduğu bildirildi.
Mısır'da başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinde yer alan Ebu Sifin Kilisesi'nde yangın çıktı.
Yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала