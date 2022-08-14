https://tr.sputniknews.com/20220814/rusdi-saldirisina-tepki-gosteren-ingiliz-yazar-rowling-olumle-tehdit-edildi-1059919179.html

Rüşdi saldırısına tepki gösteren İngiliz yazar Rowling ölümle tehdit edildi

Rüşdi saldırısına tepki gösteren İngiliz yazar Rowling ölümle tehdit edildi

İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin ABD’de bıçaklı saldırıya uğramasını eleştiren İngiliz yazar JK Rowling ölümle tehdit edildi. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T21:01+0300

2022-08-14T21:01+0300

2022-08-14T21:01+0300

yaşam

salman rüşdi

saldırı

j. k. rowling

tehdit

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Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin ABD’nin New York kentinde katıldığı bir konferans sırasında bıçaklı saldırıya uğramasına tepki gösteren fantastik roman serisi Harry Potter’ı kaleme alan İngiliz yazar JK Rowling ölüm tehdidi aldı. Rowling, Rüşdi'nin saldırıya uğramasını eleştirerek sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, “Korkunç bir haber. Şu anda çok berbat hissediyorum. İyi olmasını sağlayın" ifadelerini kullandı.Rowling'in paylaşımı üzerine "Meer Asıf Asiz" isimli bir Twitter kullanıcısı, Rowling'e hitaben, "Merak etme sıra sende" yanıtını verdi. Rowling şahıstan gelen tehditkar mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak, polisin bu tehditlere yanıt vereceğini söyledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Çevrimiçi bir tehdit yapıldığına dair bir rapor aldık ve memurlar soruşturma yürütüyor" denildi."Meer Asıf Asiz" adlı Twitter kullanıcısının aynı zamanda Rüşdi'yi bıçaklayan saldırganı öven mesajlar da yayınlandığı ifade edilerek, daha sonra ise Rowling'e gönderdiği tehdit mesajını kaldırdığı aktarıldı.

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salman rüşdi, saldırı, j. k. rowling, tehdit