https://tr.sputniknews.com/20220814/rusyada-ppk-20-hafif-makineli-tabanca-ve-svc-keskin-nisanci-tufegi-ordunun-hizmetine-girecek-1059917942.html
Rusya’da PPK-20 hafif makineli tabanca ve SVÇ keskin nişancı tüfeği ordunun hizmetine girecek
Rusya’da PPK-20 hafif makineli tabanca ve SVÇ keskin nişancı tüfeği ordunun hizmetine girecek
Rus silah üreticisi Kalaşnikov şirketinden yapılan açıklamada, yeni PPK-20 hafif makineli tabancanın ve SVÇ keskin nişancı tüfeğinin yıl sonuna kadar ordunun... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T19:33+0300
2022-08-14T19:33+0300
2022-08-14T19:33+0300
savunma
rusya
kalaşnikof
ppk-20 hafif makineli tabanca
ordu
svç keskin nişancı tüfeği
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Kalaşnikov Grubu’nun ana hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alan Luşnikov, şirket bünyesinde geliştirilen yeni PPK-20 hafif makineli tabancanın yıl sonuna kadar ordunun hizmetine gireceğini söyledi.“PPK-20 hafif makineli tabanca bu yıl orduya teslim edilecek. Onun önümüzdeki 20 yıl için dünyanın en iyi hafif makineli tabancası olduğuna inanıyoruz” diyen Luşnikov, ayrıca Dragunov marka keskin nişancı tüfeğinin yerine geçecek olan Çukavin keskin nişancı tüfeğinin (SVÇ) de orduya tedarikine başlanacağı bilgisini verdi.Kalaşnikof, PPK-20 hafif makineli tabancayı Army-2021 forumunda ilk kez tanıtmıştı. Silahın sol ve sağ omuzdan ateş etmeye uygun teleskopik dipçik, kırmızı nokta nişangah sistemi, Pikatini rayı ve kızılötesi ışın gibi özellikleri bulunuyor.SVÇ keskin nişancı tüfeğinin devlet testleri geçtiğimiz ekim ayında tamamlandı. SVÇ, bir kilometreye kadar mesafede ilk atışla tekli hedeflerin vurulmasını sağlayan yeni nesil tüfekleri temsil ediyor.
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rusya, kalaşnikof, ppk-20 hafif makineli tabanca, ordu, svç keskin nişancı tüfeği
Rusya’da PPK-20 hafif makineli tabanca ve SVÇ keskin nişancı tüfeği ordunun hizmetine girecek
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Rus silah üreticisi Kalaşnikov şirketinden yapılan açıklamada, yeni PPK-20 hafif makineli tabancanın ve SVÇ keskin nişancı tüfeğinin yıl sonuna kadar ordunun hizmetine gireceği bildirildi.
Kalaşnikov Grubu’nun ana hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alan Luşnikov, şirket bünyesinde geliştirilen yeni PPK-20 hafif makineli tabancanın yıl sonuna kadar ordunun hizmetine gireceğini söyledi.
“PPK-20 hafif makineli tabanca bu yıl orduya teslim edilecek. Onun önümüzdeki 20 yıl için dünyanın en iyi hafif makineli tabancası olduğuna inanıyoruz” diyen Luşnikov, ayrıca Dragunov marka keskin nişancı tüfeğinin yerine geçecek olan Çukavin keskin nişancı tüfeğinin (SVÇ) de orduya tedarikine başlanacağı bilgisini verdi.
Kalaşnikof, PPK-20 hafif makineli tabancayı Army-2021 forumunda ilk kez tanıtmıştı. Silahın sol ve sağ omuzdan ateş etmeye uygun teleskopik dipçik, kırmızı nokta nişangah sistemi, Pikatini rayı ve kızılötesi ışın gibi özellikleri bulunuyor.
SVÇ keskin nişancı tüfeğinin devlet testleri geçtiğimiz ekim ayında tamamlandı. SVÇ, bir kilometreye kadar mesafede ilk atışla tekli hedeflerin vurulmasını sağlayan yeni nesil tüfekleri temsil ediyor.