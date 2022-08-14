https://tr.sputniknews.com/20220814/saglik-bakanligi-uyardi-bu-belirtileri-yasiyorsaniz-mutlaka-doktora-basvurun-1059909490.html
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurun
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurun
Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T13:30+0300
2022-08-14T13:30+0300
2022-08-14T13:30+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
uyarı
alerji
belirti
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Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, vatandaşlara yönelik bir uyarı yer aldı. Bakanlığın paylaşımında, “Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun” ifadeleri kullanıldı.
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sağlık bakanlığı, uyarı, alerji, belirti
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurun
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Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, vatandaşlara yönelik bir uyarı yer aldı.
Bakanlığın paylaşımında, “Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun” ifadeleri kullanıldı.