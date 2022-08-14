https://tr.sputniknews.com/20220814/saglik-bakanligi-uyardi-bu-belirtileri-yasiyorsaniz-mutlaka-doktora-basvurun-1059909490.html

Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurun

Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurun

Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T13:30+0300

2022-08-14T13:30+0300

2022-08-14T13:30+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

uyarı

alerji

belirti

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Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, vatandaşlara yönelik bir uyarı yer aldı. Bakanlığın paylaşımında, “Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun” ifadeleri kullanıldı.

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sağlık bakanlığı, uyarı, alerji, belirti