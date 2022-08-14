https://tr.sputniknews.com/20220814/tarkan-9-eylulde-izmir-gundogdu-meydaninda-konser-verecek-1059906859.html
Tarkan, 9 Eylül'de İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek
Tarkan, 9 Eylül'de İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek
Tarkan, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T12:01+0300
2022-08-14T12:01+0300
2022-08-14T12:01+0300
yaşam
tarkan
izmir
konser
gündoğdu meydanı
tunç soyer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053976569_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_03dc2022af292735623c08576b8bbefc.jpg
Tarkan, 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.Tarkan, İzmir'de konsere çıkacağı yerin konumunu paylaşarak, "Sevgili İzmir 9 Eylül'de burada buluşuyor muyuz?" diye yazdı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tarkan'ın Instagram paylaşımını alıntılayarak, "Heyecanla bekliyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/konseri-yarida-terk-ettigi-icin-tepki-goren-oguzhan-koctan-aciklama-telafi-edecegim-1059647496.html
izmir
gündoğdu meydanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053976569_58:0:1273:911_1920x0_80_0_0_8fd9abce0aecce6a15f113256419eb3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tarkan, izmir, konser, gündoğdu meydanı, tunç soyer
Tarkan, 9 Eylül'de İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek
Abone ol
Tarkan, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.
Tarkan, 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.
Tarkan, İzmir'de konsere çıkacağı yerin konumunu paylaşarak, "Sevgili İzmir 9 Eylül'de burada buluşuyor muyuz?" diye yazdı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tarkan'ın Instagram paylaşımını alıntılayarak, "Heyecanla bekliyoruz" dedi.