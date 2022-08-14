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Tarkan, 9 Eylül'de İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek
Tarkan, 9 Eylül'de İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek
Tarkan, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek. 14.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
tarkan
izmir
konser
gündoğdu meydanı
tunç soyer
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Tarkan, 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.Tarkan, İzmir'de konsere çıkacağı yerin konumunu paylaşarak, "Sevgili İzmir 9 Eylül'de burada buluşuyor muyuz?" diye yazdı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tarkan'ın Instagram paylaşımını alıntılayarak, "Heyecanla bekliyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/konseri-yarida-terk-ettigi-icin-tepki-goren-oguzhan-koctan-aciklama-telafi-edecegim-1059647496.html
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tarkan, izmir, konser, gündoğdu meydanı, tunç soyer

Tarkan, 9 Eylül'de İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek

12:01 14.08.2022
Tarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
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Tarkan, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.
Tarkan, 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.
Tarkan, İzmir'de konsere çıkacağı yerin konumunu paylaşarak, "Sevgili İzmir 9 Eylül'de burada buluşuyor muyuz?" diye yazdı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tarkan'ın Instagram paylaşımını alıntılayarak, "Heyecanla bekliyoruz" dedi.
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