https://tr.sputniknews.com/20220814/tarkan-9-eylulde-izmir-gundogdu-meydaninda-konser-verecek-1059906859.html

Tarkan, 9 Eylül'de İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek

Tarkan, 9 Eylül'de İzmir Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek

Tarkan, İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek. 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T12:01+0300

2022-08-14T12:01+0300

2022-08-14T12:01+0300

yaşam

tarkan

izmir

konser

gündoğdu meydanı

tunç soyer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053976569_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_03dc2022af292735623c08576b8bbefc.jpg

Tarkan, 9 Eylül Cuma günü İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.Tarkan, İzmir'de konsere çıkacağı yerin konumunu paylaşarak, "Sevgili İzmir 9 Eylül'de burada buluşuyor muyuz?" diye yazdı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Tarkan'ın Instagram paylaşımını alıntılayarak, "Heyecanla bekliyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220808/konseri-yarida-terk-ettigi-icin-tepki-goren-oguzhan-koctan-aciklama-telafi-edecegim-1059647496.html

izmir

gündoğdu meydanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tarkan, izmir, konser, gündoğdu meydanı, tunç soyer