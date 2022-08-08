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Konseri yarıda terk ettiği için tepki gören Oğuzhan Koç'tan açıklama: Telafi edeceğim
Konseri yarıda terk ettiği için tepki gören Oğuzhan Koç'tan açıklama: Telafi edeceğim
Ankara'nın Sincan ilçesinde dinleyicileriyle bir araya gelen Oğuzhan Koç, başlayan yağmur nedeniyle konsere ara verdiğini ve daha sonra devam edeceğini... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T12:05+0300
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oğuzhan koç
yaşam
konser
tepki
yağmur
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Yağmur nedeniyle konseri bitirmek zorunda kalan Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. 37 yaşındaki şarkıcı, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Ankara'nın Sincan ilçesinde konser veren sanatçı Oğuzhan Koç, yağmur nedeniyle sahneden ayrılınca hayranları ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.Sincan Belediyesinin Kent Meydanında düzenlediği Oğuzhan Koç konseri, akşam saatlerinde başladı. Sincanlılar eğlenirken akşam saatlerinde yağmur başladı. Koç, seyircilere yağmurun durumunu sordu. Vatandaşlar, Koç'tan konsere devam etmesini istedi. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle ünlü şarkıcı, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek sahneyi başka bir sanatçıya bıraktı. Ardından sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini ifade etti.Bu duruma sinirlenen hayranları, "Oğuzhan Koç sahneye" diyerek geri çağırdı. Müzisyenlerinde toparlandığını gören Sincanlılar Oğuzhan Koç'u yuhaladı. Sincanlılar ise ıslanmalarına rağmen Koç'u bekledi. Daha sonra konsere gelen vatandaşlar ise Oğuzhan Koç'a tepki göstererek dağıldı.Şarkıcının hayranları ise halk olarak yağmurda beklediklerini ve Oğuzhan Koç'un kaçtığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220807/oguzhan-koc-konseri-terk-etti-hayranlari-yuhaladi-1059611709.html
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oğuzhan koç , konser, tepki, yağmur

Konseri yarıda terk ettiği için tepki gören Oğuzhan Koç'tan açıklama: Telafi edeceğim

12:05 08.08.2022 (güncellendi: 12:09 08.08.2022)
© İHAOğuzhan Koç
Oğuzhan Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA
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Ankara'nın Sincan ilçesinde dinleyicileriyle bir araya gelen Oğuzhan Koç, başlayan yağmur nedeniyle konsere ara verdiğini ve daha sonra devam edeceğini belirtti. Ancak ünlü şarkıcının sahneye geri gelmemesinin ardından hayranları, duruma tepki gösterip Koç'u yuhaladı. Yaşananların ardından Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yağmur nedeniyle konseri bitirmek zorunda kalan Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. 37 yaşındaki şarkıcı, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:
“Dün yaptığımız Ankara konserini sağanak yağış yüzünden tam birinci saatinde sahneyi bırakmak zorunda kaldık. Sabah bunun haberlere yansıması, ‘Oğuzhan Koç yuhalandı, sahneden kaçtı, Allah onu kahretti!’ gibi garip haberler gördüm. Altta yine tabi yorumlarda ‘Tabii ki sanatçı mı bunlar!’ gibi boşluk dolduran insanlar vardı, bunu düzeltmek isterim. Çok ciddi bir yağış vardı, direnebildiğimiz son dakikaya kadar direndik ama su ve elektronik eşyalar bir arada aynı anda olmuyorlar barınamıyorlar biliyorsunuz. Bir yerden sonra ses sistemi çöktü. Benim niyetim konseri sonuna kadar devam ettirmekti, çok da eğlenmekti fakat teknik buna el vermedi dolayısıyla en son seyirciye veda edebileceğim çalışır halde bir mikrofonum bile yoktu. Olayın aslı budur aksine bir saat kadar çok da güzel eğlendik, şahane de ağırlandık. Ankara'ya, Sincan'a da çok teşekkür ederim. Sadece hava muhalefeti yüzünden bir tık kısa kaldı onu da bir sonraki gelişimde söz telafi edeceğim herkes kendine iyi baksın.”

Ne olmuştu?

Ankara'nın Sincan ilçesinde konser veren sanatçı Oğuzhan Koç, yağmur nedeniyle sahneden ayrılınca hayranları ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.
Sincan Belediyesinin Kent Meydanında düzenlediği Oğuzhan Koç konseri, akşam saatlerinde başladı. Sincanlılar eğlenirken akşam saatlerinde yağmur başladı. Koç, seyircilere yağmurun durumunu sordu. Vatandaşlar, Koç'tan konsere devam etmesini istedi. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle ünlü şarkıcı, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek sahneyi başka bir sanatçıya bıraktı. Ardından sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini ifade etti.
Bu duruma sinirlenen hayranları, "Oğuzhan Koç sahneye" diyerek geri çağırdı. Müzisyenlerinde toparlandığını gören Sincanlılar Oğuzhan Koç'u yuhaladı. Sincanlılar ise ıslanmalarına rağmen Koç'u bekledi. Daha sonra konsere gelen vatandaşlar ise Oğuzhan Koç'a tepki göstererek dağıldı.
Şarkıcının hayranları ise halk olarak yağmurda beklediklerini ve Oğuzhan Koç'un kaçtığını söyledi.
Oğuzhan Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
YAŞAM
Oğuzhan Koç konseri terk etti, hayranları yuhaladı
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