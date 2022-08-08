Konseri yarıda terk ettiği için tepki gören Oğuzhan Koç'tan açıklama: Telafi edeceğim

“Dün yaptığımız Ankara konserini sağanak yağış yüzünden tam birinci saatinde sahneyi bırakmak zorunda kaldık. Sabah bunun haberlere yansıması, ‘Oğuzhan Koç yuhalandı, sahneden kaçtı, Allah onu kahretti!’ gibi garip haberler gördüm. Altta yine tabi yorumlarda ‘Tabii ki sanatçı mı bunlar!’ gibi boşluk dolduran insanlar vardı, bunu düzeltmek isterim. Çok ciddi bir yağış vardı, direnebildiğimiz son dakikaya kadar direndik ama su ve elektronik eşyalar bir arada aynı anda olmuyorlar barınamıyorlar biliyorsunuz. Bir yerden sonra ses sistemi çöktü. Benim niyetim konseri sonuna kadar devam ettirmekti, çok da eğlenmekti fakat teknik buna el vermedi dolayısıyla en son seyirciye veda edebileceğim çalışır halde bir mikrofonum bile yoktu. Olayın aslı budur aksine bir saat kadar çok da güzel eğlendik, şahane de ağırlandık. Ankara'ya, Sincan'a da çok teşekkür ederim. Sadece hava muhalefeti yüzünden bir tık kısa kaldı onu da bir sonraki gelişimde söz telafi edeceğim herkes kendine iyi baksın.”