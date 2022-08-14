https://tr.sputniknews.com/20220814/ttb-sozlesme-dayatmayin-yalnizca-emegimizin-karsiligini-verin-1059921696.html
TTB: Sözleşme dayatmayın, yalnızca emeğimizin karşılığını verin
TTB: Sözleşme dayatmayın, yalnızca emeğimizin karşılığını verin
Türk Tabipleri Birliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Güvenceli, emekliliğimize yansıyan ücret istiyoruz. Emeğimizin karşılığı bile olmayanı... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T23:18+0300
2022-08-14T23:18+0300
2022-08-14T23:19+0300
türkiye
ttb
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sağlık çalışanlarına yönelik 'Beyaz Reform' açıklamalarına tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Reform aldatmacasıyla iş güvencemizi, iyice kadükleştirdiğiniz özlük haklarımızı, geleceğimizi elimizden alamazsınız. Güvenceli, emekliliğimize yansıyan ücret istiyoruz. Emeğimizin karşılığı bile olmayanı almamız için sözleşme dayatmayın! Yalnızca emeğimizin karşılığını verin!" ifadelerini kullandı.
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ttb, fahrettin koca
TTB: Sözleşme dayatmayın, yalnızca emeğimizin karşılığını verin
23:18 14.08.2022 (güncellendi: 23:19 14.08.2022) Abone ol
Türk Tabipleri Birliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Güvenceli, emekliliğimize yansıyan ücret istiyoruz. Emeğimizin karşılığı bile olmayanı almamız için sözleşme dayatmayın! Yalnızca emeğimizin karşılığını verin!” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sağlık çalışanlarına yönelik 'Beyaz Reform' açıklamalarına tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Reform aldatmacasıyla iş güvencemizi, iyice kadükleştirdiğiniz özlük haklarımızı, geleceğimizi elimizden alamazsınız. Güvenceli, emekliliğimize yansıyan ücret istiyoruz. Emeğimizin karşılığı bile olmayanı almamız için sözleşme dayatmayın! Yalnızca emeğimizin karşılığını verin!" ifadelerini kullandı.