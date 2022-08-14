https://tr.sputniknews.com/20220814/ttb-sozlesme-dayatmayin-yalnizca-emegimizin-karsiligini-verin-1059921696.html

TTB: Sözleşme dayatmayın, yalnızca emeğimizin karşılığını verin

TTB: Sözleşme dayatmayın, yalnızca emeğimizin karşılığını verin

Türk Tabipleri Birliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Güvenceli, emekliliğimize yansıyan ücret istiyoruz. Emeğimizin karşılığı bile olmayanı... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T23:18+0300

2022-08-14T23:18+0300

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türkiye

ttb

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sağlık çalışanlarına yönelik 'Beyaz Reform' açıklamalarına tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Reform aldatmacasıyla iş güvencemizi, iyice kadükleştirdiğiniz özlük haklarımızı, geleceğimizi elimizden alamazsınız. Güvenceli, emekliliğimize yansıyan ücret istiyoruz. Emeğimizin karşılığı bile olmayanı almamız için sözleşme dayatmayın! Yalnızca emeğimizin karşılığını verin!" ifadelerini kullandı.

türkiye

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ttb, fahrettin koca