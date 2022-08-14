https://tr.sputniknews.com/20220814/ukraynanin-savas-sucu-isledigini-belgeleyen-af-orgutu-neyin-yanlis-gittigini-inceleyecek-1059921469.html

Ukrayna'nın savaş suçu işlediğini belgeleyen Af Örgütü, 'neyin yanlış gittiğini' inceleyecek

Ukrayna'nın savaş suçu işlediğini belgeleyen Af Örgütü, 'neyin yanlış gittiğini' inceleyecek

Ukrayna güçlerinin savaş suçu işlediğine dair elde ettikleri bulguları yayınlayan İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, rapora Ukrayna ve Batı... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T23:10+0300

2022-08-14T23:10+0300

2022-08-14T23:10+0300

ukrayna krizi

uluslararası af örgütü

ukrayna krizi

ukrayna

savaş suçu

savaş suçları

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ve Rockefeller Vakfı gibi kurum ve kuruluşlardan bağış toplayan İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna askerlerinin okul ve hastaneler gibi sivil yerleşim alanlarında askeri üsler kurarak savaş suçu işlediğini belirten bir rapor yayınladı.4 Ağustos'ta yayınlanan raporda, "Ukrayna kuvvetlerinin sivilleri riske attığını ve sivil yerleşimlerin yer aldığı bölgelerde faaliyet gösterirken savaş yasalarını ihlal ettiğini belgeledik. Savunma pozisyonunda olmak, Ukrayna ordusunu uluslararası insancıl hukuka saygı göstermekten muaf tutmaz" denildi.Örgüt, incelenen 29 okuldan 22'sinin ve en az 5 hastanenin askeri üs olarak kullanıldığına dair belirtilerle karşılaştıklarını kaydetti. Ancak Af Örgütü, Ukrayna'nın savaş suçu işlediğini belgeleyen raporuna Batılı ülkelerden gelen tepkinin ardından, "Ukrayna ordusunun savaş taktiklerine ilişkin raporumuzun yol açtığı sıkıntı ve öfkeden derin üzüntü duyuyoruz" açıklaması yaptı.Raporun geri alınması ve kaldırılması yönündeki talepleri reddeden örgüt, "Bu ve diğer çatışmalardaki önceliğimiz sivillerin korunmasını sağlamaktır. Son raporumuzu yayınlarken de tek amacımız buydu. Bulgularımızın tamamen arkasında duruyor, ancak neden olduğumuz acıdan dolayı pişmanlık duyuyoruz" ifadelerine yer verdi."Tam olarak neyin yanlış gittiğini anlamak için" raporun yeniden gözden geçirilmesi yönünde bir süreç başlattıklarını ifade eden Af Örgütü, "Bulgular, Af Örgütü'nden beklenen incelik ve doğrulukla aktarılamadı" diyerek tepkilere yanlış bir şekilde karşılık verdiklerini kaydetti.

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uluslararası af örgütü, ukrayna krizi, ukrayna, savaş suçu, savaş suçları