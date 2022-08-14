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https://tr.sputniknews.com/20220814/zaharova-rusya-abd-ile-mahkum-takasi-konusunda-somut-adimlar-atmaya-ve-diyaloga-hazir-1059917073.html
Zaharova: Rusya, ABD ile mahkum takası konusunda somut adımlar atmaya ve diyaloğa hazır
Zaharova: Rusya, ABD ile mahkum takası konusunda somut adımlar atmaya ve diyaloğa hazır
Moskova'nın Washington ile hüküm giymiş kişilerin takası konusunda profesyonel bir çalışmaya hazır olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 14.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-14T18:56+0300
2022-08-14T18:56+0300
dünya
rusya
abd
mariya zaharova
mahkum takası
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Moskova'nın Washington ile hüküm giymiş kişilerin takası konusunda profesyonel bir çalışmaya hazır olduğunu, fakat ABD’nin bunun yerine entrika ve spekülasyonla uğraşmaya devam etmesi halinde Amerikalıların soruları Washington'a yöneltmesi gerektiğini belirtti.“Rus tarafında bunun için her şey hazır. Fakat Amerikan tarafı bu korkunç siyasi entrikalara ve münakaşalara devam edecekse, Amerikan vatandaşları kahramanlarını bilsin” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, abd, mariya zaharova, mahkum takası

Zaharova: Rusya, ABD ile mahkum takası konusunda somut adımlar atmaya ve diyaloğa hazır

18:56 14.08.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
© Sputnik
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Moskova'nın Washington ile hüküm giymiş kişilerin takası konusunda profesyonel bir çalışmaya hazır olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin bu konuda çalışma yerine entrika ve spekülasyona başvurduğuna işaret etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Moskova'nın Washington ile hüküm giymiş kişilerin takası konusunda profesyonel bir çalışmaya hazır olduğunu, fakat ABD’nin bunun yerine entrika ve spekülasyonla uğraşmaya devam etmesi halinde Amerikalıların soruları Washington'a yöneltmesi gerektiğini belirtti.
“Rus tarafında bunun için her şey hazır. Fakat Amerikan tarafı bu korkunç siyasi entrikalara ve münakaşalara devam edecekse, Amerikan vatandaşları kahramanlarını bilsin” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir kez daha vurgulamak isterim, Rus tarafı bu konuda profesyonel bir tartışmaya ve somut eylemlere hazır. Ancak sadece profesyonelce, bununla uğraşması gereken insanlarla. Bu mikrofon başında yapılan bir iş değil.”
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