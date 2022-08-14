https://tr.sputniknews.com/20220814/zaharova-rusya-abd-ile-mahkum-takasi-konusunda-somut-adimlar-atmaya-ve-diyaloga-hazir-1059917073.html

Zaharova: Rusya, ABD ile mahkum takası konusunda somut adımlar atmaya ve diyaloğa hazır

Zaharova: Rusya, ABD ile mahkum takası konusunda somut adımlar atmaya ve diyaloğa hazır

Moskova'nın Washington ile hüküm giymiş kişilerin takası konusunda profesyonel bir çalışmaya hazır olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 14.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-14T18:56+0300

2022-08-14T18:56+0300

2022-08-14T18:56+0300

dünya

rusya

abd

mariya zaharova

mahkum takası

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Moskova'nın Washington ile hüküm giymiş kişilerin takası konusunda profesyonel bir çalışmaya hazır olduğunu, fakat ABD’nin bunun yerine entrika ve spekülasyonla uğraşmaya devam etmesi halinde Amerikalıların soruları Washington'a yöneltmesi gerektiğini belirtti.“Rus tarafında bunun için her şey hazır. Fakat Amerikan tarafı bu korkunç siyasi entrikalara ve münakaşalara devam edecekse, Amerikan vatandaşları kahramanlarını bilsin” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, abd, mariya zaharova, mahkum takası