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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220815/abdli-parali-asker-ukraynayi-neden-terk-ettigini-acikladi-bronsit-olmus-1059950799.html
ABD'li paralı asker, 'Ukrayna'yı neden terk ettiğini' açıkladı: Bronşit olmuş
ABD'li paralı asker, 'Ukrayna'yı neden terk ettiğini' açıkladı: Bronşit olmuş
Sosyal medyada 'Civ-Div' (civil division, 'sivil bölüm') ismini kullanan bir ABD'li eski asker, Ukrayna'yı terk ettikten sonra yayınladığı YouTube videosunda... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T16:32+0300
2022-08-15T16:36+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
ukrayna krizi
paralı asker
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Daha önce 17 ay boyunca ABD destekli YPG ve ona bağlı Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) bünyesinde savaştığını söyleyen asker, ABD'ye döndükten sonra Ukrayna'ya gitmeye karar verdiğini ve 20 başka paralı askerle birlikte Ukrayna sınırını geçtiklerini söyledi.'Kapıları tekmeleyerek insanları tutuklamak'Ukrayna'ya girdikten sonra bir süre dinlendiklerini, ardından bölgesel savunma güçlerini eğittiklerini açıklayan paralı asker, Ukrayna'da yürüttüğü faaliyetler arasında 'kapıları tekmeleyerek insanları tutuklamak gibi işlerin de yer aldığını' söyledi.Asker ayrıca, eskiden görev yaptığı ABD Deniz Piyade Kolordusu'ndan bir arkadaşının ise Ukrayna özel kuvvetlerinde yer aldığını gördükten sonra kendisinin de özel kuvvetlere katıldığını ve iki ay boyunca 'çok sayıda çılgınca şey yaptıklarını' söyledi.Daha sonra sağlık problemleri yaşadığını ve bronşit olduğu için gittiği hastanede 'uluslararası lejyondan' çok sayıda kişiyle tanıştığını ve bu isimlerin bir yıllık sözleşme imzalayarak ödeme aldıklarını açıkladı.'Söz vermiyorum ancak yine gidebilirim'Asker daha sonra, hastanede yeterli ilaç bulunmadığını ve zatürre ve bronşitinin yeniden nüksettiği gerekçesiyle Ukrayna'yı terk etmeye karar verdiğini söyledi. Asker ayrıca, 'söz vermediğini ancak gelecekte yine gidebileceğini' de sözlerine ekledi.Askerin yayın yaptığı karavanında Ukrayna bayraklarının yanı sıra Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) ve YPG bayraklarıyla birlikte PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı bir arma görülüyor.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, paralı asker

ABD'li paralı asker, 'Ukrayna'yı neden terk ettiğini' açıkladı: Bronşit olmuş

16:32 15.08.2022 (güncellendi: 16:36 15.08.2022)
© Youtube / CivDivABD'li paralı asker Civ Div
ABD'li paralı asker Civ Div - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© Youtube / CivDiv
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
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Sosyal medyada 'Civ-Div' (civil division, 'sivil bölüm') ismini kullanan bir ABD'li eski asker, Ukrayna'yı terk ettikten sonra yayınladığı YouTube videosunda bölgeyi neden terk ettiğini anlattı. Asker, bronşit ve yetersiz tıbbi malzeme nedeniyle 'ara vermeye karar verdiğini' söyledi.
Daha önce 17 ay boyunca ABD destekli YPG ve ona bağlı Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) bünyesinde savaştığını söyleyen asker, ABD'ye döndükten sonra Ukrayna'ya gitmeye karar verdiğini ve 20 başka paralı askerle birlikte Ukrayna sınırını geçtiklerini söyledi.

'Kapıları tekmeleyerek insanları tutuklamak'

Ukrayna'ya girdikten sonra bir süre dinlendiklerini, ardından bölgesel savunma güçlerini eğittiklerini açıklayan paralı asker, Ukrayna'da yürüttüğü faaliyetler arasında 'kapıları tekmeleyerek insanları tutuklamak gibi işlerin de yer aldığını' söyledi.
Asker ayrıca, eskiden görev yaptığı ABD Deniz Piyade Kolordusu'ndan bir arkadaşının ise Ukrayna özel kuvvetlerinde yer aldığını gördükten sonra kendisinin de özel kuvvetlere katıldığını ve iki ay boyunca 'çok sayıda çılgınca şey yaptıklarını' söyledi.
Daha sonra sağlık problemleri yaşadığını ve bronşit olduğu için gittiği hastanede 'uluslararası lejyondan' çok sayıda kişiyle tanıştığını ve bu isimlerin bir yıllık sözleşme imzalayarak ödeme aldıklarını açıkladı.

'Söz vermiyorum ancak yine gidebilirim'

Asker daha sonra, hastanede yeterli ilaç bulunmadığını ve zatürre ve bronşitinin yeniden nüksettiği gerekçesiyle Ukrayna'yı terk etmeye karar verdiğini söyledi. Asker ayrıca, 'söz vermediğini ancak gelecekte yine gidebileceğini' de sözlerine ekledi.
Askerin yayın yaptığı karavanında Ukrayna bayraklarının yanı sıra Sincar Direniş Birlikleri (YBŞ) ve YPG bayraklarıyla birlikte PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı bir arma görülüyor.
© Youtube / CivDivABD'li paralı asker Civ Div
ABD'li paralı asker Civ Div - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
ABD'li paralı asker Civ Div
© Youtube / CivDiv
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
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