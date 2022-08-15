Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220815/bakan-kocadan-beyaz-reform-paylasimi-doktorlar-imtiyazli-bir-emeklilik-maasina-kavustu-1059963458.html
Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: 'Doktorlar, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu'
Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: 'Doktorlar, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu'
Sağlık Bakanı Koca, "Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T22:33+0300
2022-08-15T22:39+0300
dünya
fahrettin koca
doktor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu belirtti.Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_82:0:1359:958_1920x0_80_0_0_716ba71608724bbaa4438d428182bd00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, doktor

Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: 'Doktorlar, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu'

22:33 15.08.2022 (güncellendi: 22:39 15.08.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA / UĞUR ESER
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Koca, "Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu belirtti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала