Bakan Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: 'Doktorlar, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu'
22:33 15.08.2022 (güncellendi: 22:39 15.08.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
© İHA / UĞUR ESER
Sağlık Bakanı Koca, "Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu belirtti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."
Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak “tek kalem maaş” talebinin üzerindedir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2022
Beyaz Reform