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https://tr.sputniknews.com/20220815/bakan-nebati-kur-korumali-tl-mevduat-hesabini-elestirenlerin-iyi-niyetinden-suphe-ediyorum-1059929537.html
Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum
Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat(KKM)'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. Nebati, tasarruf sahiplerinin 3'te 1'inin KKM'yi tercih... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T09:44+0300
2022-08-15T10:06+0300
ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı
kur korumalı tl mevduat
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat(KKM)'a yönelik eleştirilere yanıt verdi.Bakan Nebati, tasarruf sahiplerinin 3'te 1'inin KKM'yi tercih ettiğini söyledi. KKM'nin dövizde manipülasyon yapmak isteyenlerin yoluna taş koyduğunu belirtti.Kur Korumalı Mevduat'ın Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sağladığını belirten Nebati, KKM'yi eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ettiğini söyledi.Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20220812/yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-7060-oldu-1059837851.html
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nureddin nebati, ekonomi, enflasyon, hazine ve maliye bakanlığı, kur korumalı tl mevduat

Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum

09:44 15.08.2022 (güncellendi: 10:06 15.08.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat(KKM)'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. Nebati, tasarruf sahiplerinin 3'te 1'inin KKM'yi tercih ettiğini söyledi. KKM'nin dövizde manipülasyon yapmak isteyenlerin yoluna taş koyduğunu belirtti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat(KKM)'a yönelik eleştirilere yanıt verdi.
Bakan Nebati, tasarruf sahiplerinin 3'te 1'inin KKM'yi tercih ettiğini söyledi. KKM'nin dövizde manipülasyon yapmak isteyenlerin yoluna taş koyduğunu belirtti.
Kur Korumalı Mevduat'ın Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sağladığını belirten Nebati, KKM'yi eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ettiğini söyledi.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle;
"Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır. Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor. Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum."
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
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