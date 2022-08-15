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Bir zamanların 'Kovidsiz cennet'inde vakalar artışta, sağlık sektörü krizde
Bir zamanların 'Kovidsiz cennet'inde vakalar artışta, sağlık sektörü krizde
Marshall Adaları'nda gözlenen Kovid-19 vakalarındaki artış, ülkede sağlık krizine sebep oldu. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T17:05+0300
2022-08-15T17:05+0300
koronavirüs
marshall adaları
koronavirüs
vaka
sağlık
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Dünya basınında 'Kovidsiz cennet' olarak adlandırılan ülkede, ilk yerel kaynaklı virüsün kaydedilmesinin ardından ülkenin başkenti Majuro'da vaka sayısı cumadan itibaren iki katına çıktı. Kovid-19 salgınının başından bu yana salgında ilk kez 'büyük dalga' ile karşı karşıya gelen, nüfusu 59 bin olan ve Ekim 2020'ye kadar hiçbir Kovid-19 vakasının tespit edilmediği ülkenin Sağlık Bakanı Jack Neithendal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Test yaptıranların yüzde 75'inin sonucu pozitif çıkıyor. Bu çok yüksek bir oran" dedi. Ülkede çok sayıda sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığına dikkati çeken Neithendal, personel yetersizliği sebebiyle bu çalışanların bazılarını işe çağırmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Ülkede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, vaka sayısının 3 bini aştığı ve 7 kişinin ise hastanede yattığı belirtildi. Nüfusunun yüzde 70'inin aşılı olduğu ülke, salgın başladığında sınırlarını ilk kapatan ülkeler arasında yer almıştı. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'u salgın ilan etmeden sınırlarını kapatan ülkede ilk Kovid-19 vakasının Ekim 2020'de ABD'li turistlerde görüldüğü ve yerel kaynaklı vakaya rastlanmadığı belirtilmişti.​​​​​​​
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marshall adaları, koronavirüs, vaka, sağlık

Bir zamanların 'Kovidsiz cennet'inde vakalar artışta, sağlık sektörü krizde

17:05 15.08.2022
© AFP 2022Maymun çiçeği - aşı
Maymun çiçeği - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022
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Marshall Adaları'nda gözlenen Kovid-19 vakalarındaki artış, ülkede sağlık krizine sebep oldu.
Dünya basınında 'Kovidsiz cennet' olarak adlandırılan ülkede, ilk yerel kaynaklı virüsün kaydedilmesinin ardından ülkenin başkenti Majuro'da vaka sayısı cumadan itibaren iki katına çıktı.
Kovid-19 salgınının başından bu yana salgında ilk kez 'büyük dalga' ile karşı karşıya gelen, nüfusu 59 bin olan ve Ekim 2020'ye kadar hiçbir Kovid-19 vakasının tespit edilmediği ülkenin Sağlık Bakanı Jack Neithendal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Test yaptıranların yüzde 75'inin sonucu pozitif çıkıyor. Bu çok yüksek bir oran" dedi.
Ülkede çok sayıda sağlık çalışanının testinin pozitif çıktığına dikkati çeken Neithendal, personel yetersizliği sebebiyle bu çalışanların bazılarını işe çağırmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
Ülkede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, vaka sayısının 3 bini aştığı ve 7 kişinin ise hastanede yattığı belirtildi.
Nüfusunun yüzde 70'inin aşılı olduğu ülke, salgın başladığında sınırlarını ilk kapatan ülkeler arasında yer almıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'u salgın ilan etmeden sınırlarını kapatan ülkede ilk Kovid-19 vakasının Ekim 2020'de ABD'li turistlerde görüldüğü ve yerel kaynaklı vakaya rastlanmadığı belirtilmişti.​​​​​​​
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