https://tr.sputniknews.com/20220815/butce-temmuz-2022de-acik-verdi-1059932371.html
Bütçe Temmuz 2022'de açık verdi
Bütçe Temmuz 2022'de açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bütçe Temmuz ayında 64 milyar TL açık verirken Ocak-Temmuz döneminde bütçe... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T11:21+0300
2022-08-15T11:21+0300
2022-08-15T11:21+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
bütçe
bütçe açığı
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Bütçe Temmuz 2022'de açık verdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bütçe Temmuz ayında 64 milyar TL açık verirken Ocak-Temmuz döneminde bütçe 29,5 milyar TL fazla verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220815/bakan-nebati-kur-korumali-tl-mevduat-hesabini-elestirenlerin-iyi-niyetinden-suphe-ediyorum-1059929537.html
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hazine ve maliye bakanlığı, bütçe, bütçe açığı
Bütçe Temmuz 2022'de açık verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bütçe Temmuz ayında 64 milyar TL açık verirken Ocak-Temmuz döneminde bütçe 29,5 milyar TL fazla verdi.
Bütçe Temmuz 2022'de açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bütçe Temmuz ayında 64 milyar TL açık verirken Ocak-Temmuz döneminde bütçe 29,5 milyar TL fazla verdi.