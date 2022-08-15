https://tr.sputniknews.com/20220815/fethiyede-birbirine-dolanan-parasutculer-beton-zemine-cakildi-1059955753.html
Fethiye'de birbirine dolanan paraşütçüler beton zemine çakıldı
Fethiye'de birbirine dolanan paraşütçüler beton zemine çakıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde tandem atlayış yapan iki paraşüt, kalkış esnasında birbirine dolanırken, olayda pilot ve yolcular yaralandı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T19:22+0300
2022-08-15T19:22+0300
2022-08-15T19:22+0300
yaşam
fethiye
ölüdeniz
paraşütçü
düşüş
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Olay, Fethiye Ölüdeniz Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paraşüt pilotları ile yolcuları Babadağ’ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistinden arka arkaya tandem atlayış yaptı. Havalandıktan hemen sonra yan yana uçan paraşütler daha pist alanından çıkamadan birbirine dolaştı. Dolaşan paraşütler hızla düşmeye başladı. Pilotlar ve yolcular beton zemine sert bir düşüş gerçekleştirdi. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na konuşlu Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ve sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa taşındı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, olay anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220809/ankarada-metrelerce-yuksekten-dusen-parasutcu-hayatini-kaybetti-1059724232.html
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fethiye, ölüdeniz, paraşütçü, düşüş
Fethiye'de birbirine dolanan paraşütçüler beton zemine çakıldı
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde tandem atlayış yapan iki paraşüt, kalkış esnasında birbirine dolanırken, olayda pilot ve yolcular yaralandı.
Olay, Fethiye Ölüdeniz Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paraşüt pilotları ile yolcuları Babadağ’ın bin 700 metre yüksekliğindeki pistinden arka arkaya tandem atlayış yaptı.
Havalandıktan hemen sonra yan yana uçan paraşütler daha pist alanından çıkamadan birbirine dolaştı. Dolaşan paraşütler hızla düşmeye başladı. Pilotlar ve yolcular beton zemine sert bir düşüş gerçekleştirdi.
Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na konuşlu Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ve sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa taşındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, olay anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.