https://tr.sputniknews.com/20220815/irandan-bicakli-saldiriya-ugrayan-yazar-rusdi-hakkinda-aciklama-1059930167.html

İran'dan Salman Rüşdi açıklaması: Kategorik olarak reddediyoruz

İran'dan Salman Rüşdi açıklaması: Kategorik olarak reddediyoruz

İran, yazar Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyle bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddetti. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T10:06+0300

2022-08-15T10:06+0300

2022-08-15T10:45+0300

dünya

salman rüşdi

iran

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'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle uzun yıllardır hedefte olan ve cuma günü ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı yazar Salman Rüşdi'yle ilgili İran'dan ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Saldırıyla herhangi bir bağlantımız olduğunu kategorik olarak reddediyoruz. Kimsenin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yok" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220812/yazar-salman-rusdi-new-yorkta-saldiriya-ugradi-1059858382.html

iran

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salman rüşdi, iran