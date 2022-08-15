https://tr.sputniknews.com/20220815/irandan-bicakli-saldiriya-ugrayan-yazar-rusdi-hakkinda-aciklama-1059930167.html
İran'dan Salman Rüşdi açıklaması: Kategorik olarak reddediyoruz
İran'dan Salman Rüşdi açıklaması: Kategorik olarak reddediyoruz
İran, yazar Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyle bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddetti. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T10:06+0300
2022-08-15T10:06+0300
2022-08-15T10:45+0300
dünya
salman rüşdi
iran
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'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle uzun yıllardır hedefte olan ve cuma günü ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı yazar Salman Rüşdi'yle ilgili İran'dan ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Saldırıyla herhangi bir bağlantımız olduğunu kategorik olarak reddediyoruz. Kimsenin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yok" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220812/yazar-salman-rusdi-new-yorkta-saldiriya-ugradi-1059858382.html
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salman rüşdi, iran
İran'dan Salman Rüşdi açıklaması: Kategorik olarak reddediyoruz
10:06 15.08.2022 (güncellendi: 10:45 15.08.2022) Abone ol
İran, yazar Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyle bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddetti.
'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle uzun yıllardır hedefte olan ve cuma günü ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı yazar Salman Rüşdi'yle ilgili İran'dan ilk açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Saldırıyla herhangi bir bağlantımız olduğunu kategorik olarak reddediyoruz. Kimsenin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yok" ifadeleri kullanıldı.