Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220815/irandan-bicakli-saldiriya-ugrayan-yazar-rusdi-hakkinda-aciklama-1059930167.html
İran'dan Salman Rüşdi açıklaması: Kategorik olarak reddediyoruz
İran'dan Salman Rüşdi açıklaması: Kategorik olarak reddediyoruz
İran, yazar Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyle bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddetti. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T10:06+0300
2022-08-15T10:45+0300
dünya
salman rüşdi
iran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059930640_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_9c48c7ac2dfa7ac178d3be953a82acca.jpg
'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle uzun yıllardır hedefte olan ve cuma günü ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı yazar Salman Rüşdi'yle ilgili İran'dan ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Saldırıyla herhangi bir bağlantımız olduğunu kategorik olarak reddediyoruz. Kimsenin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yok" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220812/yazar-salman-rusdi-new-yorkta-saldiriya-ugradi-1059858382.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059930640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b377eab4b75fd54120dfae2c3cfb516a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
salman rüşdi, iran

İran'dan Salman Rüşdi açıklaması: Kategorik olarak reddediyoruz

10:06 15.08.2022 (güncellendi: 10:45 15.08.2022)
© AFP 2022 / ATTA KENARESalman Rüşdi
Salman Rüşdi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
Abone olTelegram
İran, yazar Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyle bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddetti.
'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle uzun yıllardır hedefte olan ve cuma günü ABD'de bıçaklı saldırıya uğrayan Hint asıllı yazar Salman Rüşdi'yle ilgili İran'dan ilk açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Saldırıyla herhangi bir bağlantımız olduğunu kategorik olarak reddediyoruz. Kimsenin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamaya hakkı yok" ifadeleri kullanıldı.
Salman Rüşdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
DÜNYA
Yazar Salman Rüşdi, New York'ta saldırıya uğradı
12 Ağustos, 19:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала