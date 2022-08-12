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Yazar Salman Rüşdi, New York'ta saldırıya uğradı
Yazar Salman Rüşdi, New York'ta saldırıya uğradı
'Şeytan Ayetleri' kitabından ötürü İran'da hakkında ölüm emri verilen dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi, New York'ta sahnede bıçaklı ve yumruklu saldırıya... 12.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-12T19:12+0300
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dünya
salman rüşdi
new york
saldırı
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'Şeytan Ayetleri' kitabıyla tanınan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'ta bir etkinliğe katıldı. Etkinlikte konuşma yaptığı sırada Rüşdi, bir kişinin bıçaklı veya yumruklu saldırısına uğradı. Saldırganın çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilirken, Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, saldırganın Pakistan asıllı bir ABD'li olduğu iddia ediliyor. Dünyaca ünlü yazar, 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle 1989 yılında tehdit edilmiş ve İran tarafından hakkında ölüm fetvası verilmişti.Kitabın yayınlanmasından bir yıl sonra, İran'ın dini lideri Ayetullah Hümeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve başına 3 milyon dolar ödül koymuştu. Eserin öldürülen çevirmenleri de dahil olmak üzere, yayınlanmasına katkı sağlayan birçok kişi cinayete kurban gitmişti.
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salman rüşdi, new york, saldırı

Yazar Salman Rüşdi, New York'ta saldırıya uğradı

19:12 12.08.2022 (güncellendi: 19:34 12.08.2022)
© AFP 2022 / GERARD JULIENSalman Rüşdi.
Salman Rüşdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / GERARD JULIEN
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'Şeytan Ayetleri' kitabından ötürü İran'da hakkında ölüm emri verilen dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi, New York'ta sahnede bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradı.
'Şeytan Ayetleri' kitabıyla tanınan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'ta bir etkinliğe katıldı.
Etkinlikte konuşma yaptığı sırada Rüşdi, bir kişinin bıçaklı veya yumruklu saldırısına uğradı.
Saldırganın çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilirken, Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, saldırganın Pakistan asıllı bir ABD'li olduğu iddia ediliyor.
Dünyaca ünlü yazar, 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle 1989 yılında tehdit edilmiş ve İran tarafından hakkında ölüm fetvası verilmişti.
Kitabın yayınlanmasından bir yıl sonra, İran'ın dini lideri Ayetullah Hümeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve başına 3 milyon dolar ödül koymuştu.
Eserin öldürülen çevirmenleri de dahil olmak üzere, yayınlanmasına katkı sağlayan birçok kişi cinayete kurban gitmişti.
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