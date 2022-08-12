Yazar Salman Rüşdi, New York'ta saldırıya uğradı
19:12 12.08.2022 (güncellendi: 19:34 12.08.2022)
© AFP 2022 / GERARD JULIENSalman Rüşdi.
© AFP 2022 / GERARD JULIEN
'Şeytan Ayetleri' kitabından ötürü İran'da hakkında ölüm emri verilen dünyaca ünlü yazar Salman Rüşdi, New York'ta sahnede bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradı.
'Şeytan Ayetleri' kitabıyla tanınan Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'ta bir etkinliğe katıldı.
BREAKING: Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York. An @AP reporter witnessed a man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. https://t.co/bVTbfkLjyL— The Associated Press (@AP) August 12, 2022
Etkinlikte konuşma yaptığı sırada Rüşdi, bir kişinin bıçaklı veya yumruklu saldırısına uğradı.
Salman Rushdie was taken to the hospital by medical helicopter.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022
Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event.
This man has been detained by police.-#NYPD#SalmanRushdie #Newyork pic.twitter.com/M2xt3nicbh
Saldırganın çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilirken, Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, saldırganın Pakistan asıllı bir ABD'li olduğu iddia ediliyor.
Dünyaca ünlü yazar, 'Şeytan Ayetleri' kitabı nedeniyle 1989 yılında tehdit edilmiş ve İran tarafından hakkında ölüm fetvası verilmişti.
Kitabın yayınlanmasından bir yıl sonra, İran'ın dini lideri Ayetullah Hümeyni, Rüşdi'nin idamını istemiş ve başına 3 milyon dolar ödül koymuştu.
Eserin öldürülen çevirmenleri de dahil olmak üzere, yayınlanmasına katkı sağlayan birçok kişi cinayete kurban gitmişti.