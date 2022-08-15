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Kavunu yemek için kesti, sırtındaki şekil kadın figürünü andıran böcekle karşılaştı
Kavunu yemek için kesti, sırtındaki şekil kadın figürünü andıran böcekle karşılaştı
Batman'da bir çiftçi, bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan sırtında kadın figürü bulunan benekli kalkan böceği ile karşılaştı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
batman
böcek
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Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı.Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşırdığını aktardı. Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi.
https://tr.sputniknews.com/20220617/britanyada-devlet-arsivindeki-defterden-18inci-yuzyila-ait-hamam-bocegi-cikti-1057528241.html
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batman, böcek, kavun

Kavunu yemek için kesti, sırtındaki şekil kadın figürünü andıran böcekle karşılaştı

21:40 15.08.2022 (güncellendi: 21:54 15.08.2022)
© İHA / EKREM AKTAŞ-AW690737Yetiştirdiği kavunu yemek için kesti: İçinden sırtında kadın figürününü andıran böcek çıktı
Yetiştirdiği kavunu yemek için kesti: İçinden sırtında kadın figürününü andıran böcek çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© İHA / EKREM AKTAŞ-AW690737
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Batman'da bir çiftçi, bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan sırtında kadın figürü bulunan benekli kalkan böceği ile karşılaştı.
Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı.
Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşırdığını aktardı.
Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi.
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