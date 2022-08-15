https://tr.sputniknews.com/20220815/kavunu-yemek-icin-kesti-sirtindaki-sekil-kadin-figurunu-andiran-bocekle-karsilasti-1059960258.html
Kavunu yemek için kesti, sırtındaki şekil kadın figürünü andıran böcekle karşılaştı
Kavunu yemek için kesti, sırtındaki şekil kadın figürünü andıran böcekle karşılaştı
Batman'da bir çiftçi, bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan sırtında kadın figürü bulunan benekli kalkan böceği ile karşılaştı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T21:40+0300
2022-08-15T21:40+0300
2022-08-15T21:54+0300
yaşam
batman
böcek
kavun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059960236_0:270:979:820_1920x0_80_0_0_59ebb55670326839daaff53d921cee2d.jpg
Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı.Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşırdığını aktardı. Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi.
https://tr.sputniknews.com/20220617/britanyada-devlet-arsivindeki-defterden-18inci-yuzyila-ait-hamam-bocegi-cikti-1057528241.html
batman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059960236_0:178:979:912_1920x0_80_0_0_54ceecc8c4f85b1d093ad2bb70974151.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
batman, böcek, kavun
Kavunu yemek için kesti, sırtındaki şekil kadın figürünü andıran böcekle karşılaştı
21:40 15.08.2022 (güncellendi: 21:54 15.08.2022) Abone ol
Batman'da bir çiftçi, bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan sırtında kadın figürü bulunan benekli kalkan böceği ile karşılaştı.
Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı.
Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşırdığını aktardı.
Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi.