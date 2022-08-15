https://tr.sputniknews.com/20220815/kavunu-yemek-icin-kesti-sirtindaki-sekil-kadin-figurunu-andiran-bocekle-karsilasti-1059960258.html

Kavunu yemek için kesti, sırtındaki şekil kadın figürünü andıran böcekle karşılaştı

Kavunu yemek için kesti, sırtındaki şekil kadın figürünü andıran böcekle karşılaştı

Batman'da bir çiftçi, bahçesinden kopardığı kavunun içinden çıkan sırtında kadın figürü bulunan benekli kalkan böceği ile karşılaştı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T21:40+0300

2022-08-15T21:40+0300

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yaşam

batman

böcek

kavun

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Batman merkezde bir çiftçi bahçesinden kopardığı kavunu eve götürerek yemek için kesince içinden bir böcek çıktı.Böceği inceleyince sırtında kadın figürünü andıran bir şekil gören çiftçi şaşırdığını aktardı. Çiftçi, yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrendi.

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batman

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batman, böcek, kavun