https://tr.sputniknews.com/20220815/marmarada-etkili-saganak-yagis-istanbul-ve-bursada-araclar-ile-evler-su-altinda-kaldi-1059931207.html

Marmara'da etkili sağanak yağış: İstanbul ve Bursa'da araçlar ile evler su altında kaldı

Marmara'da etkili sağanak yağış: İstanbul ve Bursa'da araçlar ile evler su altında kaldı

Bursa Mudanya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte rögarların tıkanmasıyla su baskınları yaşandı. Sağanak sonrası deniz de çamura boyandı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T10:57+0300

2022-08-15T10:57+0300

2022-08-15T11:29+0300

yaşam

sağanak yağış

bursa

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059931316_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_0587704ce89bf1f30f4303d768ecf4e0.jpg

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış kentin bazı noktalarında başladı. Sarıyer, Beykoz, Şişli ve Maltepe ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.Yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Araçlar mahsur kaldı.İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.Bursa'da da etkili olduBursa'da yağış etkisini artırdıkça rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü.Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri tıkanan rögarlara müdahale etti. Şiddetli yağışın yanı sıra fırtına da etkili oldu.Sağanak sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.Sağanak yağış akşam saatlerine kadar devam edecekMGM'den yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

bursa

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağanak yağış, bursa, istanbul