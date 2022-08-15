https://tr.sputniknews.com/20220815/marmarada-etkili-saganak-yagis-istanbul-ve-bursada-araclar-ile-evler-su-altinda-kaldi-1059931207.html
Marmara'da etkili sağanak yağış: İstanbul ve Bursa'da araçlar ile evler su altında kaldı
Marmara'da etkili sağanak yağış: İstanbul ve Bursa'da araçlar ile evler su altında kaldı
Bursa Mudanya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte rögarların tıkanmasıyla su baskınları yaşandı. Sağanak sonrası deniz de çamura boyandı. 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T10:57+0300
2022-08-15T10:57+0300
2022-08-15T11:29+0300
yaşam
sağanak yağış
bursa
istanbul
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İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış kentin bazı noktalarında başladı. Sarıyer, Beykoz, Şişli ve Maltepe ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.Yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Araçlar mahsur kaldı.İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.Bursa'da da etkili olduBursa'da yağış etkisini artırdıkça rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü.Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri tıkanan rögarlara müdahale etti. Şiddetli yağışın yanı sıra fırtına da etkili oldu.Sağanak sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.Sağanak yağış akşam saatlerine kadar devam edecekMGM'den yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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sağanak yağış, bursa, istanbul
Marmara'da etkili sağanak yağış: İstanbul ve Bursa'da araçlar ile evler su altında kaldı
10:57 15.08.2022 (güncellendi: 11:29 15.08.2022) Abone ol
Bursa Mudanya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte rögarların tıkanmasıyla su baskınları yaşandı. Sağanak sonrası deniz de çamura boyandı.
İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış kentin bazı noktalarında başladı. Sarıyer, Beykoz, Şişli ve Maltepe ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti.
Yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Araçlar mahsur kaldı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
Bursa'da da etkili oldu
Bursa'da yağış etkisini artırdıkça rögarlar taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü.
Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri tıkanan rögarlara müdahale etti. Şiddetli yağışın yanı sıra fırtına da etkili oldu.
Sağanak sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.
Sağanak yağış akşam saatlerine kadar devam edecek
MGM'den yapılan tahmine göre, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın güney ve doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusunda, Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'da, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.