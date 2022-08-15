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https://tr.sputniknews.com/20220815/msb-f-16-tedariki-icin-milli-savunma-bakanligi-heyeti-gorusmeler-icin-abdye-gitti-1059934936.html
MSB: F-16 tedariki için Milli Savunma Bakanlığı heyeti görüşmeler için ABD'ye gitti
MSB: F-16 tedariki için Milli Savunma Bakanlığı heyeti görüşmeler için ABD'ye gitti
Milli Savunma Bakanlığı, F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyetinin... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T12:24+0300
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
f16
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MSB'den yapılan yazılan açıklamada, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında aralık 2021 ile şubat ve mart 2022'de olmak üzere Türkiye'de üç toplantının icra edildiği anımsatılarak, şu bilgiler verildi:"F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."
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milli savunma bakanlığı (msb), f16

MSB: F-16 tedariki için Milli Savunma Bakanlığı heyeti görüşmeler için ABD'ye gitti

12:24 15.08.2022 (güncellendi: 13:07 15.08.2022)
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F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyetinin, görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gittiğini bildirdi.
MSB'den yapılan yazılan açıklamada, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında aralık 2021 ile şubat ve mart 2022'de olmak üzere Türkiye'de üç toplantının icra edildiği anımsatılarak, şu bilgiler verildi:
"F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."
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